Tűz gyulladt ki: el kellett halasztani az esti NB II-es bajnokit

Liverpool után váratlanul az NB II-ben bukkant fel Szoboszlai Dominik
Hazatért a válogatott csapatkapitánya.
Elhalasztották a Budafok és a Soroksár bajnokiját. Az NB II-es mérkőzés előtt kigyulladt egy kapcsolószekrény.
Elmarad a hétfő estére kiírt Budafoki MTE–Soroksár SC mérkőzés a labdarúgó NB II 11. fordulójában – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A forduló zárómérkőzésének 20 órakor kellett volna kezdődnie, de a házigazda klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint „technikai hiba miatt” elmarad.
Klubunk tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetőit, akik jelezték, hogy a mérkőzés később kerül megrendezésre”
– írták.
Az M4 Sport helyszíni beszámolója szerint
„váratlanul kigyulladt egy kapcsolószekrény”, amely az egyik reflektor áramellátásáért felelős. Személyi sérülés nem történt, a tüzet poroltók segítségével gyorsan eloltották,
ám így annyira túlterhelté vált az elektromos hálózat, hogy nem kockáztathatják meg a rendszer újraindítását. Ennek következtében a mérkőzés biztonságos lebonyolítását nem tudják vállalni a házigazdák.
Fotó: Budafoki MTE/Facebook