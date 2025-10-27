Tűz gyulladt ki: el kellett halasztani az esti NB II-es bajnokit

Elmarad a hétfő estére kiírt Budafoki MTE–Soroksár SC mérkőzés a labdarúgó NB II 11. fordulójában – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Közleményt adott ki az NB II-es klub (Fotó: Budafoki MTE/Facebook)

Elhalasztották az NB II-es meccset

A forduló zárómérkőzésének 20 órakor kellett volna kezdődnie, de a házigazda klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint „technikai hiba miatt” elmarad.