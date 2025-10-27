Ft
10. 27.
hétfő
Budafok Soroksár NB II Budafoki MTE MLSZ

Tűz gyulladt ki: el kellett halasztani az esti NB II-es bajnokit

2025. október 27. 20:22

Elhalasztották a Budafok és a Soroksár bajnokiját. Az NB II-es mérkőzés előtt kigyulladt egy kapcsolószekrény.

2025. október 27. 20:22
null

Elmarad a hétfő estére kiírt Budafoki MTE–Soroksár SC mérkőzés a labdarúgó NB II 11. fordulójában – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Közleményt adott ki az NB II-es klub
Közleményt adott ki az NB II-es klub (Fotó: Budafoki MTE/Facebook)

Elhalasztották az NB II-es meccset

A forduló zárómérkőzésének 20 órakor kellett volna kezdődnie, de a házigazda klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint „technikai hiba miatt” elmarad.

Klubunk tájékoztatta a Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes vezetőit, akik jelezték, hogy a mérkőzés később kerül megrendezésre”

– írták.


Az M4 Sport helyszíni beszámolója szerint 

„váratlanul kigyulladt egy kapcsolószekrény”, amely az egyik reflektor áramellátásáért felelős. Személyi sérülés nem történt, a tüzet poroltók segítségével gyorsan eloltották, 

ám így annyira túlterhelté vált az elektromos hálózat, hogy nem kockáztathatják meg a rendszer újraindítását. Ennek következtében a mérkőzés biztonságos lebonyolítását nem tudják vállalni a házigazdák.

Fotó: Budafoki MTE/Facebook

Fotó: Budafoki MTE/Facebook

 

