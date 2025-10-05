Ft
10. 05.
vasárnap
Csákvár Liverpool NB II Szoboszlai Dominik

Liverpool után váratlanul az NB II-ben bukkant fel Szoboszlai Dominik

2025. október 05. 19:31

Hazatért a Liverpool légiósa. A világbajnoki selejtezőre készülő magyar sztárjátékos egy barátját látogatta meg Csákváron a válogatott szünetben.

2025. október 05. 19:31
null

Alighogy hazatért a válogatott szünetre Szoboszlai Dominik, máris egy magyar futballmeccsen tűnt fel. A Liverpool légiósa ezúttal csak a nézőtéren tűnt fel, de nem a nagy visszhangokat kiváltó NB I-es csúcsrangadón, az FTC-Pakson, hanem kisebb meglepetésre az NB II-ben, méghozzá a Csákvár Békéscsaba elleni hazai mérkőzésén! A magyarázatot a FEOL adta meg: Szoboszlai régi cimboráját, a csákvári Dencinger Norbertet nézte meg a helyszínen, ahol 1–1-es döntetlent láthatott. A portál helyszíni beszámolójából kiderül, napjaink legnagyobb magyar sztárját természetesen a félidőben azonnal megrohamozták fotókért és aláírásokért, Szoboszlai pedig készségesen állt mindenki rendelkezésére. 

Szoboszlai Dominik Csákváron
Szoboszlai Dominik kedélyesen elbeszélgetett az ifjú rajongókkal a csákvári félidőben (Fotó: Kricskovics Antal/FEOL)

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat következő, kulcsfontosságú összecsapásán az örmény válogatottat fogadja a Puskás Arénában szombaton 18 órától, minden bizonnyal ismét csapatkapitányunk főszereplésével. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

