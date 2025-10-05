Liverpool után váratlanul az NB II-ben bukkant fel Szoboszlai Dominik

Alighogy hazatért a válogatott szünetre Szoboszlai Dominik, máris egy magyar futballmeccsen tűnt fel. A Liverpool légiósa ezúttal csak a nézőtéren tűnt fel, de nem a nagy visszhangokat kiváltó NB I-es csúcsrangadón, az FTC-Pakson, hanem kisebb meglepetésre az NB II-ben, méghozzá a Csákvár Békéscsaba elleni hazai mérkőzésén! A magyarázatot a FEOL adta meg: Szoboszlai régi cimboráját, a csákvári Dencinger Norbertet nézte meg a helyszínen, ahol 1–1-es döntetlent láthatott. A portál helyszíni beszámolójából kiderül, napjaink legnagyobb magyar sztárját természetesen a félidőben azonnal megrohamozták fotókért és aláírásokért, Szoboszlai pedig készségesen állt mindenki rendelkezésére.

Szoboszlai Dominik kedélyesen elbeszélgetett az ifjú rajongókkal a csákvári félidőben (Fotó: Kricskovics Antal/FEOL)