Liverpool után váratlanul az NB II-ben bukkant fel Szoboszlai Dominik

Hazatért a Liverpool légiósa. A világbajnoki selejtezőre készülő magyar sztárjátékos egy barátját látogatta meg Csákváron a válogatott szünetben.
Alighogy hazatért a válogatott szünetre Szoboszlai Dominik, máris egy magyar futballmeccsen tűnt fel. A Liverpool légiósa ezúttal csak a nézőtéren tűnt fel, de nem a nagy visszhangokat kiváltó NB I-es csúcsrangadón, az FTC-Pakson, hanem kisebb meglepetésre az NB II-ben, méghozzá a Csákvár Békéscsaba elleni hazai mérkőzésén! A magyarázatot a FEOL adta meg: Szoboszlai régi cimboráját, a csákvári Dencinger Norbertet nézte meg a helyszínen, ahol 1–1-es döntetlent láthatott. A portál helyszíni beszámolójából kiderül, napjaink legnagyobb magyar sztárját természetesen a félidőben azonnal megrohamozták fotókért és aláírásokért, Szoboszlai pedig készségesen állt mindenki rendelkezésére.
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat következő, kulcsfontosságú összecsapásán az örmény válogatottat fogadja a Puskás Arénában szombaton 18 órától, minden bizonnyal ismét csapatkapitányunk főszereplésével.
