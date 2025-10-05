FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit

A Tolna vármegyei alakulat ebben az évadban az egyetlen veretlen csapat az élvonalban – utoljára éppen a Fraditól kapott ki bajnokin még az előző kiírásban –, így vezette is a tabellát négypontos előnnyel egy mérkőzéssel kevesebbet játszó vendéglátója előtt.

Robbie Keane csapata jó passzban várta a találkozót, hiszen a Viktoria Plzen elleni, emberhátrányban bravúrosnak mondható pontszerzése után simán győzött 3–0-ra a győri ETO FC vendégeként, három nappal ezelőtt pedig Genkben is nyerni tudott Varga Barnabás remek fejesével. Viszont mindez három nappal ezelőtt történt – a Ferencváros csapata péntek hajnali 4 előtt landolt Budapesten, úgyhogy igen kemény menetben vannak a játékos.