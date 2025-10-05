FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit

Bognár György még sosem volt ilyen helyzetben a Fradi elleni rangadó előtt
Varga Barnabás lehetséges helyettese Marco Rossinak is bizonyíthat.
Pető Milán góljával szerzett vezetést a Paks a Groupama Arénában, amire még az első félidőben a hihetetlen formában játszó Varga Barnabás egy újabb fejesgóllal válaszolt. A szünet után Pesics juttatta előnybe a Fradit, de Windecker József a hosszabbításban büntetőből egyenlített. FTC–Paks: a meccs legfontosabb történései.
Az elmúlt évek legnagyobb rangadójává nőtte ki magát a magyar futballban a Ferencváros és a Paks összecsapása. Ebben a szezonban az NB I 9. fordulójában rendeztek FTC–Paksot azok után, hogy a két gárda utoljára a májusi kupadöntőben találkozott egymással – akkor Bognár György csapata örülhetett a szétlövés során.
A Tolna vármegyei alakulat ebben az évadban az egyetlen veretlen csapat az élvonalban – utoljára éppen a Fraditól kapott ki bajnokin még az előző kiírásban –, így vezette is a tabellát négypontos előnnyel egy mérkőzéssel kevesebbet játszó vendéglátója előtt.
Robbie Keane csapata jó passzban várta a találkozót, hiszen a Viktoria Plzen elleni, emberhátrányban bravúrosnak mondható pontszerzése után simán győzött 3–0-ra a győri ETO FC vendégeként, három nappal ezelőtt pedig Genkben is nyerni tudott Varga Barnabás remek fejesével. Viszont mindez három nappal ezelőtt történt – a Ferencváros csapata péntek hajnali 4 előtt landolt Budapesten, úgyhogy igen kemény menetben vannak a játékos.
Keane ennek megfelelően pihentette a belgiumi kezdőből Ibrahim Cissét, Cadut, Tóth Alexet, Naby Keitát, illetve a sérült Callum O’Dowda sem volt a csapatban. Bekerült viszont Szalai Gábor, Cebrali Makreckis, Ötvös Bence, Gabi Kanikovszki és Nagy Barnabás is. Meglepő módon Bognár György is a kispadon hagyta néhány alapemberét, például. Vécsei Bálintot, Gyurkits Gergőt, Zeke Máriót és a válogatott behívott Osváth Attilát is.
A szombati Állatok Világnapja alkalmából mindkét csapat játékosai gazdákra váró kutyákkal vonultak ki a pályára, majd a találkozó ezúttal is teljes csöndben, az ultrák MLSZ elleni tüntetésével kezdődött – közben a Varga Barnabással ismét ékpárt alkotó Lenny Joseph az első percben két helyeztet is elpuskázott.
A 21. percben nagyjából először jutott el a Paks a hazai kapuhoz, és rögtön meg is szerezte a vezetést: Balogh Balázs beadása után Pető Milán lőtt a jobb alsó sarokba, Dibusz Dénes leért, de csak beleérni tudott a labdába.
Pető először volt kezdő ebben a szezonban, ezt meg is hálálta gyorsan Bognárnak a második őszi góljával az NB I-ben.
Ötvös válaszolhatott volna gyorsan egy hatalmas távoli lökettel, de Kovácsik Ádám szépen kitolta a labdát. A 31. percben viszont már tehetetlen volt a paksi kapus.
Nagy Barnabás bal oldali beadása után Varga Barnabás – ki más – fejjel – mivel mással – juttatta a hálóba a labdát – ez volt a válogatott meccsekkel együtt a 9. fejesgólja a szezonban, egészen elképesztő, amit művel.
Szépen ünnepel Varga, ugyanis ez volt éppen a 100. tétmeccse a Ferencváros színeiben.
A második félidőben a 61. percig kellett várni a legveszélyesebb lehetőségre, Kinyik Ákos fejelt, csak éppen a saját kapuja felé a csereként beállt Bamidele Yusuf elől, szerencséjére pár centivel mellé ment. Pár perccel később Böde Dániel is pályára lépett, akit nemcsak a paksi, de a ferencvárosi B-közép is hatalmas tapssal fogadott.
A Fradi ment előre a győztes gólért, gyakorlatilag csak a vendég térfélen zajlott a játék, de kevés igazán veszélyes lehetőséget tudott kialakítani. Ha meg igen, akkor a kihagytatlant is sikerült kihagyni – többek közt a Varga helyére beállt Alekszandar Pesicsnek egy szemet gyönyörködtető akció végén.
A 87. percben aztán mégis megszületett a 14 ezres közönség nagy része által nagyon várt vezető gól: Mohammed Abu Fani passzával lépett ki Pesics és lőtt 8 méterről a kapuba, 2–1.
De ezzel még nem volt vége!
A hosszabbításban Tóth Alex találta a kezével fejbe felugrás közben Windecker Józsefet, amiért a videófelvétel megnézése után a játékvezető büntetőt ítélt. A sértett maga állt a labda mögé és a jobb alsóba lőtt, miközben Dibusz balra vetődött, 2–2.
Ez maradt a vége, a Fradi csak egy pontot tudott otthon tartani a Paks ellen, így maradt a négypontos különbség a két csapat között a tabella élén.
NB I, 9. forduló
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (1–1)
Gól: Varga B. (31.), Pesics (87.) ill., Pető (21.), Windecker (90+3. – büntető)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor