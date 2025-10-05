Ft
10. 05.
vasárnap
Paks Robbie Keane Bognár György Fradi Varga Barnabás Ferencváros FTC

FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit

2025. október 05. 18:30

Pető Milán góljával szerzett vezetést a Paks a Groupama Arénában, amire még az első félidőben a hihetetlen formában játszó Varga Barnabás egy újabb fejesgóllal válaszolt. A szünet után Pesics juttatta előnybe a Fradit, de Windecker József a hosszabbításban büntetőből egyenlített. FTC–Paks: a meccs legfontosabb történései.

2025. október 05. 18:30
null
Nagy-Pál Tamás

Az elmúlt évek legnagyobb rangadójává nőtte ki magát a magyar futballban a Ferencváros és a Paks összecsapása. Ebben a szezonban az NB I 9. fordulójában rendeztek FTC–Paksot azok után, hogy a két gárda utoljára a májusi kupadöntőben találkozott egymással – akkor Bognár György csapata örülhetett a szétlövés során.

FTC–Paks
FTC–Paks: megint tüntettek az MLSZ ellen a szurkolók. Fotó: Mandiner

A Tolna vármegyei alakulat ebben az évadban az egyetlen veretlen csapat az élvonalban – utoljára éppen a Fraditól kapott ki bajnokin még az előző kiírásban –, így vezette is a tabellát négypontos előnnyel egy mérkőzéssel kevesebbet játszó vendéglátója előtt.

Robbie Keane csapata jó passzban várta a találkozót, hiszen a Viktoria Plzen elleni, emberhátrányban bravúrosnak mondható pontszerzése után simán győzött 3–0-ra a győri ETO FC vendégeként, három nappal ezelőtt pedig Genkben is nyerni tudott Varga Barnabás remek fejesével. Viszont mindez három nappal ezelőtt történt – a Ferencváros csapata péntek hajnali 4 előtt landolt Budapesten, úgyhogy igen kemény menetben vannak a játékos.

Keane ennek megfelelően pihentette a belgiumi kezdőből Ibrahim Cissét, Cadut, Tóth Alexet, Naby Keitát, illetve a sérült Callum O’Dowda sem volt a csapatban. Bekerült viszont Szalai Gábor, Cebrali Makreckis, Ötvös Bence, Gabi Kanikovszki és Nagy Barnabás is. Meglepő módon Bognár György is a kispadon hagyta néhány alapemberét, például. Vécsei Bálintot, Gyurkits Gergőt, Zeke Máriót és a válogatott behívott Osváth Attilát is.

A szombati Állatok Világnapja alkalmából mindkét csapat játékosai gazdákra váró kutyákkal vonultak ki a pályára, majd a találkozó ezúttal is teljes csöndben, az ultrák MLSZ elleni tüntetésével kezdődött – közben a Varga Barnabással ismét ékpárt alkotó Lenny Joseph az első percben két helyeztet is elpuskázott.

A 21. percben nagyjából először jutott el a Paks a hazai kapuhoz, és rögtön meg is szerezte a vezetést: Balogh Balázs beadása után Pető Milán lőtt a jobb alsó sarokba, Dibusz Dénes leért, de csak beleérni tudott a labdába.

Pető először volt kezdő ebben a szezonban, ezt meg is hálálta gyorsan Bognárnak a második őszi góljával az NB I-ben.

Ötvös válaszolhatott volna gyorsan egy hatalmas távoli lökettel, de Kovácsik Ádám szépen kitolta a labdát. A 31. percben viszont már tehetetlen volt a paksi kapus.

Nagy Barnabás bal oldali beadása után Varga Barnabás – ki más – fejjel – mivel mással – juttatta a hálóba a labdát – ez volt a válogatott meccsekkel együtt a 9. fejesgólja a szezonban, egészen elképesztő, amit művel.

Szépen ünnepel Varga, ugyanis ez volt éppen a 100. tétmeccse a Ferencváros színeiben.

FTC–Paks: a második félidő

A második félidőben a 61. percig kellett várni a legveszélyesebb lehetőségre, Kinyik Ákos fejelt, csak éppen a saját kapuja felé a csereként beállt Bamidele Yusuf elől, szerencséjére pár centivel mellé ment. Pár perccel később Böde Dániel is pályára lépett, akit nemcsak a paksi, de a ferencvárosi B-közép is hatalmas tapssal fogadott.

A Fradi ment előre a győztes gólért, gyakorlatilag csak a vendég térfélen zajlott a játék, de kevés igazán veszélyes lehetőséget tudott kialakítani. Ha meg igen, akkor a kihagytatlant is sikerült kihagyni – többek közt a Varga helyére beállt Alekszandar Pesicsnek egy szemet gyönyörködtető akció végén.

A 87. percben aztán mégis megszületett a 14 ezres közönség nagy része által nagyon várt vezető gól: Mohammed Abu Fani passzával lépett ki Pesics és lőtt 8 méterről a kapuba, 2–1.

De ezzel még nem volt vége! 

A hosszabbításban Tóth Alex találta a kezével fejbe felugrás közben Windecker Józsefet, amiért a videófelvétel megnézése után a játékvezető büntetőt ítélt. A sértett maga állt a labda mögé és a jobb alsóba lőtt, miközben Dibusz balra vetődött, 2–2.

Ez maradt a vége, a Fradi csak egy pontot tudott otthon tartani a Paks ellen, így maradt a négypontos különbség a két csapat között a tabella élén.

NB I, 9. forduló
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (1–1)
Gól: Varga B. (31.), Pesics (87.) ill., Pető (21.), Windecker (90+3. – büntető)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Squalline
2025. október 05. 19:17
Az nso fórumon megint árad a tisza (paksnál) rendesen. A bíró elcsalta az államilag dotált migráns fradinak megy ezer variációban. A lényeg csak az, hogy a paksot valamiféle nemzeti "magyar" hősnek lehessen beállítani a csúf gonosz államilag dotált elnyomással szemben. Némelyik troll ott már nem is a meccsről, a fociról ír, hanem csak fideszezik. A paks a sok komcsi tiszás kabalafigurája lett. Az nem számít, hogy a paks nki szinten nulla, román, ukrán veri el. Ezért is fájó, Mr. Kubatov, hogy nincs eltángálva úgy igazán rendesen. Mi ennek az oka, miért nem nyerünk, miért nem nyer egy ilyen keret? Mert évek óta nincs egy olyan szakmai stáb, ami hozná a keretértéknek megfelelő szintet. Amivel a kritikák célkeresztjébe is állítja magát, mert erre ugye rá is lehet festeni a tiszás marketing politikát. A futball sajnos a jobboldal achilles sarkává vált. Ennek ellenszere a jó teljesítmény lenne. Ami nincs. Ha pedig jönnek ezek a férgek, ne legyen kétség, mindent szétvernek majd megint.
Válasz erre
0
0
Levinya
2025. október 05. 18:55
Kinyik egy favágó, nagyon agresszíven focizott a paks, a fradinak nagyon nem megy ellenük, jó mecs volt.
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. október 05. 18:52
Ne bírózzanak a fradisták! Úgy lőtték a 2. gólt, hogy azt egy fradista védő 11-est érő kezezése előzte meg, és a kontrából rúgták a gólt. Vagyis nagy eséllyel nem 2-1 a Fradinak, hanem 2-1 a Paksnak.
Válasz erre
0
3
Gasztronauta
2025. október 05. 18:49
Kinyiket már az első félidőben le kellett volna zavarni.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!