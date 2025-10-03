Genk–FTC: óriási fegyvertény, fantasztikus játék, kézilabdameccs – örömszavak a belgiumi győzelem után

Bár Kristoffer Zachariassen csak a 85. percben állt be, így is több mint 10 percet töltött a pályán a maratoni hosszabbításnak köszönhetően.

„Ez egy nagyszerű eredmény idegenben egy nagyon erős csapat ellen, itt nyerni hatalmas teljesítmény” – mesélte mosolyogva az újságíróknak a találkozó után. – „Nagyon jó volt újra pályára lépni és néhány perc játékidőt szerezni. Amikor beálltam, Keane azt mondta, álljak készen a párharcokra. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz a vége, de helyt álltunk a küzdelemben. Kompaktak voltunk, közel maradtunk egymáshoz, figyeltünk a játékosaikra és a labdákra is. Nagyszerű munkát végeztünk, különösen a védőink. Ez egy remek csapatmunka volt, együtt értük el ezt az eredményt – nagyon szép nap ez számunkra.”

Ötvös Bence egyszerre állt be a norvéggal, úgyhogy ő is kivette a részét a hajrában mutatott heroikus védekezésből.

„Az első félidőben jobbak voltak egy kicsit, működött a letámadásuk, sok labdát bejátszottak a tizenhatosunkon belülre, de jól tudtuk ezeket kezelni. A második játékrész már jobban nézett ki.