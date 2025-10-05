Kubatov Gábor ránézett a bíróra a meccs végén: szavak nélkül üzent az FTC-elnök

A lefújás után az M4 Sport kamerái előtt Varga Barnabás is úgy fogalmazott, hiába szerezte meg 100. ferencvárosi mérkőzésén a 63. gólját, félig üres a pohár a hajrábeli pontvesztés miatt.

„Sok futball ma sem volt, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk –

vannak, akik asszisztálnak is ehhez, nekik innen is köszönjük. Nem tudom például, Lenzsér hogyan maradhatott a pályán, ismerem őt jól, biztos vagyok benne, hogy a lefújás után bement az öltözőben és ő is jót mosolygott ezen.

Mi próbáltunk focizni, győzelmet érdemeltünk volna, de nem sikerült.”

A döntetlennel a Paks megőrizte vezető helyét az FTC előtt, előnye jelenleg egy meccsel többet játszva négy pont a nagy riválissal szemben.