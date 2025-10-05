Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paks Kubatov Windecker József Varga Barnabás Ferencváros FTC

Kubatov Gábor ránézett a bíróra a meccs végén: szavak nélkül üzent az FTC-elnök

2025. október 05. 18:56

Az érzelmek és a játékvezetői ítéletek kerültek a fókuszba a Paks elleni csúcsrangadó lefújását követően. Kubatov Gábor nem volt boldog.

2025. október 05. 18:56
null

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor az alábbi poszttal jelentkezett a Paks elleni 2–2-es hazai döntetlen után:

Ezt is ajánljuk a témában

A rangadón több vitatható játékvezetői ítélet született, amelyek döntően befolyásolták a mérkőzés végeredményét is. A 86. percben, még 1–1-es állásnál például a labda a ferencvárosi tizenhatoson belül Toon Raemaekers kezére pattant, ám a síp néma maradt, és paksi tizenegyes helyett a kontrából szerezte meg a második találatát az FTC. A hosszabbításban viszont már videózás után befújt egy büntetőt a fiatal Csonka Bence, miután Tóth Alex hátrafelé lendülő lendülő keze arcon találta Windecker Józsefet a sértett értékesítette is a büntetőt, beállítva a 2–2-es végeredményt. 

WINDECKER József
Windecker Józsefnek kötélből voltak az idegei, a 93. percben lőtte be az egyenlítést jelentő tizenegyest a Groupamában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A lefújás után az M4 Sport kamerái előtt Varga Barnabás is úgy fogalmazott, hiába szerezte meg 100. ferencvárosi mérkőzésén a 63. gólját, félig üres a pohár a hajrábeli pontvesztés miatt. 

„Sok futball ma sem volt, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk – 

vannak, akik asszisztálnak is ehhez, nekik innen is köszönjük. Nem tudom például, Lenzsér hogyan maradhatott a pályán, ismerem őt jól, biztos vagyok benne, hogy a lefújás után bement az öltözőben és ő is jót mosolygott ezen.

 Mi próbáltunk focizni, győzelmet érdemeltünk volna, de nem sikerült.”

A döntetlennel a Paks megőrizte vezető helyét az FTC előtt, előnye jelenleg egy meccsel többet játszva négy pont a nagy riválissal szemben.

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kistv
•••
2025. október 05. 19:25 Szerkesztve
A.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 05. 19:25
A Fradi második gólja nyilvánvalóan szabálytalan volt, ezért hálás a bírónak Kubatov.
Válasz erre
0
0
kukasmacska
2025. október 05. 19:21
"labda a ferencvárosi tizenhatoson belül Toon Raemaekers kezére pattan" Mármint amikor épp a földre zuhant, akkor kezezett. Ami nem büntető.
Válasz erre
1
0
Kétes
2025. október 05. 19:04
Egy zöldfülű fogalmatlan balfaszra bízták ezt a meccset. Kaszinós gyuri taktikája egyszerű. Szabálytalankodjatok, hogy a Fradi ne tudjon játszani. Aljas egy figura!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!