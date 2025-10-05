Kubatov Gábor ránézett a bíróra a meccs végén: szavak nélkül üzent az FTC-elnök

FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
Az érzelmek és a játékvezetői ítéletek kerültek a fókuszba a Paks elleni csúcsrangadó lefújását követően. Kubatov Gábor nem volt boldog.
Az FTC elnöke, Kubatov Gábor az alábbi poszttal jelentkezett a Paks elleni 2–2-es hazai döntetlen után:
A rangadón több vitatható játékvezetői ítélet született, amelyek döntően befolyásolták a mérkőzés végeredményét is. A 86. percben, még 1–1-es állásnál például a labda a ferencvárosi tizenhatoson belül Toon Raemaekers kezére pattant, ám a síp néma maradt, és paksi tizenegyes helyett a kontrából szerezte meg a második találatát az FTC. A hosszabbításban viszont már videózás után befújt egy büntetőt a fiatal Csonka Bence, miután Tóth Alex hátrafelé lendülő lendülő keze arcon találta Windecker Józsefet – a sértett értékesítette is a büntetőt, beállítva a 2–2-es végeredményt.
A lefújás után az M4 Sport kamerái előtt Varga Barnabás is úgy fogalmazott, hiába szerezte meg 100. ferencvárosi mérkőzésén a 63. gólját, félig üres a pohár a hajrábeli pontvesztés miatt.
„Sok futball ma sem volt, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk –
vannak, akik asszisztálnak is ehhez, nekik innen is köszönjük. Nem tudom például, Lenzsér hogyan maradhatott a pályán, ismerem őt jól, biztos vagyok benne, hogy a lefújás után bement az öltözőben és ő is jót mosolygott ezen.
Mi próbáltunk focizni, győzelmet érdemeltünk volna, de nem sikerült.”
A döntetlennel a Paks megőrizte vezető helyét az FTC előtt, előnye jelenleg egy meccsel többet játszva négy pont a nagy riválissal szemben.
