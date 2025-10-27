Itt tartunk: a Tisza körül felbukkanó volt jegybankelnök szerint szörnyű, ha az emberek és a vállalkozások pénzhez jutnak

Nem először válik egyértelművé, hogy a Magyar Péter körül felbukkanó bukott, baloldalhoz köthető, korábban az MSZP-SZDSZ kormányok gazdaságpolitikáját is érdemben alakító szakértők körében elviselhetetlen és káros, hogy a kormány támogatja a magyar lakosságot és a hazai vállalkozásokat adókedvezményekkel és kamattámogatott hitelekkel.

Erről ismét meggyőzött mindenkit Surányi György, aki ezúttal a Mandiner Tempó című műsorában beszélt arról, hogy károsnak tartja, ezért javasolja és megszüntetné a fix 3 százalékos kamatozású lakáscélú és vállalkozói hiteleket. A Magyar Nemzeti Bank volt elnökének elképzeléseit hűen visszatükrözik a korábban már kiszivárgott Tisza-megszorítások. Surányi György a Mandiner műsorában úgy fogalmazott,

lehet vitatkozni, hogy kell-e 3 százalékos akár lakás akár vállalkozói hitel. Ha az a válasz, hogy igen – szerintem az a válasz, hogy nem –, akkor sem fixen (...) Ezek a fix 3 százalékos kamatok valójában azt jelentik, hogy olyan vállalkozásoknak nem kell lehúzniuk a rolót, amik már rég versenyképtelenek

– állapította meg. Surányi György megjegyzése azért is érdekes, mert korábban a baloldalhoz köthető közgazdászok és gazdasági elemzők pont azt kifogásolták, hogy a kormány nem ad támogatott beruházási kölcsönöket, hanem az uniós források vissza nem térítendő támogatásaiból tartja életben a piaci körülmények között életképtelen vállalkozásokat.