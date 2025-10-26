Újabb megszorításokra készülhetnek Magyar Péterék – mutatjuk a Tisza-csomag részleteit!

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Brutális adóemeléseket hozna a Tisza-csomag: nőne az SZJA és a társasági adó, megszűnne az anyák adómentessége és jönne a nyugdíjasadó. A Nők 40 programot is eltörölnék – mindez Brüsszel utasítására, Magyar Péter vezetésével.
A Tisza Párt gazdasági programjának egyik legfontosabb eleme az adórendszer átalakítása – írja az Ellenpont.
A párt vezető politikusai, köztük Tarr Zoltán és a főtanácsadó, Dálnoki Áron, az etyeki fórumon a progresszív jövedelemadó visszavezetéséről beszéltek. Az Indexhez kiszivárgott információk szerint ez a javaslat valójában jelentős adóemelést jelentene, amely a munkavállalók túlnyomó többségét érintené.
A tervek alapján az átlagos jövedelműek adókulcsa 15 százalékról 22 százalékra nőne, és egy felső, 33 százalékos kulcs is bevezetésre kerülne.
Ez a legtöbb dolgozónál – például a szakorvosok esetében – akár több százezer vagy akár milliós nagyságrendű éves jövedelemcsökkenést is okozna.
A Tisza Párt az adórendszer átalakítását nemcsak a személyi jövedelemadóra, hanem a társasági adóra is kiterjesztené. Az Index információi szerint a párt a társasági adót a jelenlegi 9 százalékról 27 százalékra emelné, sőt, egy háromsávos, 20–30–40 százalékos nyereségadó-rendszer bevezetését is fontolgatja.
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
A tervezett változtatásokat több tanácsadó nyilatkozata is megerősíti. Raskó György, a párt gazdasági szakértője egy, az Ellenpont által nyilvánosságra hozott beszélgetésben elmondta, hogy az átalakítás a személyi jövedelemadót és a társasági adót egyaránt érintené. Hasonló véleményt fogalmazott meg Surányi György is, aki szerint a 9 százalékos társasági adó „nem értelmes dolog”. Bod Péter Ákos, a párt másik tanácsadója úgy nyilatkozott, hogy a vállalatok adóterhei „még mindig nem nagyok”, tehát van tér a növelésükre.
A gazdák támogatási rendszerének átalakítása
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a jelenlegi földalapú támogatási rendszert teljesítményalapúvá kellene alakítani. Ez szerinte az intenzívebb, nagyobb hozzáadott értékű és organikus mezőgazdasági termelést ösztönözné az extenzív gabonatermelés helyett.
Tanácsadója, Raskó György, szintén úgy véli, hogy a gazdák a jelenlegi támogatási rendszerből túl könnyen jutnak jövedelemhez: egy átlagos, százhektáros családi gazdaság szerinte kevés munkával és alacsony adóterheléssel indokolatlanul magas bevételt ér el.
Raskó György rendszeresen botrányos megszólalásaival hívja fel magára a figyelmet.
Az Ellenpont beszámolója szerint az etyeki fórumon Dálnoki Áron arról beszélt, hogy Ukrajnában termelt zöldségek, például saláta forgalmazását is érdemes lenne megfontolni Magyarországon. Tarr Zoltán pedig egy másik eseményen azt mondta, hogy nem kell versenyezni az ukrán termelőkkel, inkább ukrán búzát és kukoricát kellene behozni. Ez az elképzelés illeszkedik az EU által támogatott, ukrán importot ösztönző stratégiába, amelyet Ursula von der Leyen is támogat.
A rezsicsökkentés és az üzemanyagárak kérdése
Az Európai Unió régóta bírálja a magyar rezsicsökkentési politikát, és a Tisza Párt tanácsadói is hasonlóan gondolkodnak a kérdésről.
A rákosmenti Tisza-sziget rendezvényen Surányi György elmondta, hogy bár nem javasolná a rezsicsökkentés azonnali eltörlését, szerinte „előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor fel kell vetni, hogy meg lehet-e kérdőjelezni” ezt az intézkedést.
A kritikusok szerint ez az irány akár jelentős energiaár-emelkedést és akár 1000 forintos benzinárakat is eredményezhetne a jövőben.
Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via AFP
Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza Szigeteknél tett bicskanyitogató kijelentést.