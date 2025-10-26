Újabb megszorításokra készülhetnek Magyar Péterék – mutatjuk a Tisza-csomag részleteit!

Ez a legtöbb dolgozónál – például a szakorvosok esetében – akár több százezer vagy akár milliós nagyságrendű éves jövedelemcsökkenést is okozna.

A Tisza Párt az adórendszer átalakítását nemcsak a személyi jövedelemadóra, hanem a társasági adóra is kiterjesztené. Az Index információi szerint a párt a társasági adót a jelenlegi 9 százalékról 27 százalékra emelné, sőt, egy háromsávos, 20–30–40 százalékos nyereségadó-rendszer bevezetését is fontolgatja.