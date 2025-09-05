Újabb botrányos mondat a Tisza Párttól: „Meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést” (VIDEÓ)

Egy újabb Magyar Péterhez közeli tiszás politikus korábbi nyilatkozata bonyolítja tovább a Tisza-adó botrányát – számolt be az Ellenpont.

Surányi József, volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza-fórumon egyenesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni.

Surányi nyilatkozata is azt az állítást erősíti meg, hogy a Tisza politikusai – szándékosan, vagy akaratukon kívül – arról beszélnek, ami az Európai Bizottság javaslatában is szerepel, azaz a támogatott rezsiárak eltörléséről.

A MSZP-SZDSZ-kormányok munkásságát is tevékenyen támogató, kétszeres volt jegybankelnök, Surányi József a Rákosmenti Tisza Szigeteknél lépett fel 2025 júliusában. Surányi az előadás egy pontján kifejtette a Tisza azon véleményét, miszerint a rezsicsökkentést el kell törölni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes – saját szavaival élve „meleg dolog” – ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdje a párt az esetleges kormányzási ciklusát.

…beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”

– fogalmazott Surányi József.

