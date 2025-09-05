Ft
09. 05.
péntek
kormány tiszás Tisza-adó Magyar Péter jegybankelnök

Újabb botrányos mondat a Tisza Párttól: „Meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést” (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 11:29

Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza Szigeteknél tett bicskanyitogató kijelentést.

2025. szeptember 05. 11:29
null

Egy újabb Magyar Péterhez közeli tiszás politikus korábbi nyilatkozata bonyolítja tovább a Tisza-adó botrányát – számolt be az Ellenpont.

Surányi József, volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza-fórumon egyenesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni.

Surányi nyilatkozata is azt az állítást erősíti meg, hogy a Tisza politikusai – szándékosan, vagy akaratukon kívül – arról beszélnek, ami az Európai Bizottság javaslatában is szerepel, azaz a támogatott rezsiárak eltörléséről.

A MSZP-SZDSZ-kormányok munkásságát is tevékenyen támogató, kétszeres volt jegybankelnök, Surányi József a Rákosmenti Tisza Szigeteknél lépett fel 2025 júliusában. Surányi az előadás egy pontján kifejtette a Tisza azon véleményét, miszerint a rezsicsökkentést el kell törölni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes – saját szavaival élve „meleg dolog” – ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdje a párt az esetleges kormányzási ciklusát. 

…beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”

– fogalmazott Surányi József.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Syr Wullam
2025. szeptember 05. 13:34
A József egyébként György. De egyébként mindegy. 😌
Válasz erre
2
0
akosb
2025. szeptember 05. 13:09
Persze, a brüsszeli globalista patkányok szolgájaként meg lehet kérdőjelezni, sőt elvárás is.
Válasz erre
3
0
Reszelő Aladár
2025. szeptember 05. 13:07
Tetszik az irány, hogy minden szavazójukat meg akarják kopasztani.
Válasz erre
2
0
ihavrilla
2025. szeptember 05. 13:07
Öregkori hülyülés tipikus esete, ahogy beszél és fogalmaz. Édes 'Istenem, tényleg ennyi ostoba barom van ez ellenzéknél?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!