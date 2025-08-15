Itt vannak az első fotók a Trump-Putyin csúcsról (GALÉRIA)

A Kreml szerint ilyen hosszú lesz a Trump-Putyin csúcs
A csúcstalálkozó Anchorage-ban közép-európai idő szerint 21:30-kor veszi kezdetét, és legfőbb témája az ukrajnai háború esetleges lezárása lesz.
Beteljesedett Orbán Viktor álma, és vele millióké: személyesen ül asztalhoz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy pontot tegyenek az ukrajnai vérontás végére. Ez az első személyes találkozó Putyin és Trump között, bár telefonon már többször beszéltek az amerikai elnök januári második beiktatása óta, Marco Rubio amerikai külügyminiszter is aktív kapcsolatot tartott fenn orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, Steve Witkoff elnöki különmegbízott pedig négyszer járt Moszkvában az idén.
