Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Itt vannak az első fotók a Trump-Putyin csúcsról (GALÉRIA)

2025. augusztus 15. 22:10

A találkozót a Mandineren is élőben követheti.

2025. augusztus 15. 22:10
null

Beteljesedett Orbán Viktor álma, és vele millióké: személyesen ül asztalhoz Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy pontot tegyenek az ukrajnai vérontás végére. Ez az első személyes találkozó Putyin és Trump között, bár telefonon már többször beszéltek az amerikai elnök januári második beiktatása óta, Marco Rubio amerikai külügyminiszter is aktív kapcsolatot tartott fenn orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, Steve Witkoff elnöki különmegbízott pedig négyszer járt Moszkvában az idén.

A találkozót a Mandineren itt tudja követni.

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Trump-Putyin alaszkai csúcs

Trump-Putyin alaszkai csúcs

 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FAdamus
2025. augusztus 15. 23:18
Így néz ki két erős vezető. Összehasonlíthatatlan a különbség a töketlen európai vezetőkkel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!