Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Andy Robertson Kerkez Milos

Zárt ajtók mögötti tárgyalások Liverpoolban: rossz hírt kapott a magyar válogatott játékos

2025. december 17. 22:37

Úgy tűnik, Andy Robertson a télen sem hagyja el a Liverpool csapatát. Nagy kérdés, hogy milyen hatással lehet ez Kerkez Milos játékperceire.

2025. december 17. 22:37
null

Kerkez Milos első szezonját eddig felemásan ítélik meg Liverpoolban. Voltak jobb meccsei, de akadt jónéhány, melyek után a szurkolók egyenesen kikövetelték a csapatból. Legutóbb egyébként a Brighton elleni győztes bajnoki után volt olyan angol szaklap, amelyik azt írta róla, ez volt a legjobb mérkőzése az Anfield Roadon.

Kerkez Milos
Kerkez Milos a Brighton ellen remek teljesítményt nyújtott. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez legnagyobb riválisa a skót Andy Robertson a balhátvéd poszton, akit a magyar válogatott játékos az angol bajnokságban egyértelműen kiszorított a csapatból. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Míg Kerkez 15 mérkőzésen 1035 percet kapott Arne Slot vezetőedzőtől, addig Robertson 10 meccsen 417-et. A Bajnokok Ligája az a terep, ahol a skótnak kétszer annyi játékperce van, mint a magyarnak, ugyanakkor ott meg összesen 4 meccsről beszélünk csupán.

A holland tréner tehát összességében inkább Kerkezben bízik, de közben a szurkolók nem egyszer követelték már a csapatba Robertsont a helyére.

Kerkez Milos riválisa nem akar menni

Bár már a nyáron is volt arról szó, hogy a 31 éves skót távozik, hiszen a 22 éves magyar személyében megtalálták az utódját, végül maradt Liverpoolban. A Liverpool Echo információi szerint a rutinos játékos januárban sem tervez más csapatokkal tárgyalni, inkább arra készül, hogy további egy évvel meghosszabbítsa szerződését a Vörösöknél – szúrta ki a csakfoci.

„Az előző szezonban sokaknak unalmas volt mindig arról olvasni, hogy Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, vagy Trent Alexander-Arnold marad vagy távozik a Liverpooltól. Én éppen ezért nem beszélek annyit a jövőmről, nekem a kapcsolatom továbbra is jó a vezetőkkel. 

Szerintem nem teljesítettem olyan rosszul, amióta idejöttem, bármi történik, az a zárt ajtók mögött marad. Ha ez az utolsó évem a Liverpoolnál, akkor elfogadom, ha pedig nem, akkor folytatom a kemény munkát”

 – idézte a lap Robertsont, akivel az értesülések szerint a tárgyalások még csak kezdeti fázisban vannak.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!