Zárt ajtók mögötti tárgyalások Liverpoolban: rossz hírt kapott a magyar válogatott játékos

A holland tréner tehát összességében inkább Kerkezben bízik, de közben a szurkolók nem egyszer követelték már a csapatba Robertsont a helyére.

Kerkez Milos riválisa nem akar menni

Bár már a nyáron is volt arról szó, hogy a 31 éves skót távozik, hiszen a 22 éves magyar személyében megtalálták az utódját, végül maradt Liverpoolban. A Liverpool Echo információi szerint a rutinos játékos januárban sem tervez más csapatokkal tárgyalni, inkább arra készül, hogy további egy évvel meghosszabbítsa szerződését a Vörösöknél – szúrta ki a csakfoci.

„Az előző szezonban sokaknak unalmas volt mindig arról olvasni, hogy Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, vagy Trent Alexander-Arnold marad vagy távozik a Liverpooltól. Én éppen ezért nem beszélek annyit a jövőmről, nekem a kapcsolatom továbbra is jó a vezetőkkel.