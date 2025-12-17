Zárt ajtók mögötti tárgyalások Liverpoolban: rossz hírt kapott a magyar válogatott játékos

Ez a magyarok nagy napja volt az Anfielden: Szoboszlait éltette a közönség, Kerkez ovációt váltott ki a szereléseivel
Mindkét magyarral elégedettek a szakírók és a szurkolók.
Úgy tűnik, Andy Robertson a télen sem hagyja el a Liverpool csapatát. Nagy kérdés, hogy milyen hatással lehet ez Kerkez Milos játékperceire.
Kerkez Milos első szezonját eddig felemásan ítélik meg Liverpoolban. Voltak jobb meccsei, de akadt jónéhány, melyek után a szurkolók egyenesen kikövetelték a csapatból. Legutóbb egyébként a Brighton elleni győztes bajnoki után volt olyan angol szaklap, amelyik azt írta róla, ez volt a legjobb mérkőzése az Anfield Roadon.
Kerkez legnagyobb riválisa a skót Andy Robertson a balhátvéd poszton, akit a magyar válogatott játékos az angol bajnokságban egyértelműen kiszorított a csapatból.
Míg Kerkez 15 mérkőzésen 1035 percet kapott Arne Slot vezetőedzőtől, addig Robertson 10 meccsen 417-et. A Bajnokok Ligája az a terep, ahol a skótnak kétszer annyi játékperce van, mint a magyarnak, ugyanakkor ott meg összesen 4 meccsről beszélünk csupán.
A holland tréner tehát összességében inkább Kerkezben bízik, de közben a szurkolók nem egyszer követelték már a csapatba Robertsont a helyére.
Bár már a nyáron is volt arról szó, hogy a 31 éves skót távozik, hiszen a 22 éves magyar személyében megtalálták az utódját, végül maradt Liverpoolban. A Liverpool Echo információi szerint a rutinos játékos januárban sem tervez más csapatokkal tárgyalni, inkább arra készül, hogy további egy évvel meghosszabbítsa szerződését a Vörösöknél – szúrta ki a csakfoci.
„Az előző szezonban sokaknak unalmas volt mindig arról olvasni, hogy Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, vagy Trent Alexander-Arnold marad vagy távozik a Liverpooltól. Én éppen ezért nem beszélek annyit a jövőmről, nekem a kapcsolatom továbbra is jó a vezetőkkel.
Szerintem nem teljesítettem olyan rosszul, amióta idejöttem, bármi történik, az a zárt ajtók mögött marad. Ha ez az utolsó évem a Liverpoolnál, akkor elfogadom, ha pedig nem, akkor folytatom a kemény munkát”
– idézte a lap Robertsont, akivel az értesülések szerint a tárgyalások még csak kezdeti fázisban vannak.
