Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner csoóri sándor magyarország donald trump orbán viktor

Magyar érdekek szerint kormányzó erő vagy Brüsszel bábja legyen-e a kormány élén?

2025. december 17. 21:30

Világfelfogások, sőt a háború és a béke pártja között kell majd döntenünk. Látjuk a körülöttünk zajló eseményeket, halljuk a nyugati vezetők, köztük a NATO-főtitkár riasztó mondatait, amelyek apáink, nagyapáink háborús emlékeit idézik. Ebben a helyzetben a polgári oldalnak, a nemzeti kormánynak óriási a felelőssége.

2025. december 17. 21:30
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Mandiner

Karácsony közeledtével ösztönösen keressük a csendet, a befelé fordulás lehetőségét, hogy számot vethessünk a mögöttünk hagyott időszakkal, és lélekben felkészülhessünk a Megváltó születésére. Bár a lelkünk békére vágyik, a politika háza táján szó sincs elcsendesedésről. Sőt, talán sosem volt még olyan zajos a világ körülöttünk, mint ebben a történelmi léptékű esztendőben. 

Az első szó itt most mégis a köszöneté. Hálásak vagyunk. 

Hálásak vagyunk a bizalomért és figyelemért, amellyel a Mandiner olvasói és nézői kitüntetnek bennünket. Egyre többen vannak, akik olvassák lapunkat, és online platformunkon a cikkek mellett követik videós tartalmainkat, podcastjainkat, rendszeresen eljönnek klubestjeinkre, és részesei annak a közösségépítésnek, amelyre vállalkoztunk. Ez az év a Mandiner számára mérföldkő volt: hagyományteremtő szándékkal megalapítottuk a Mandiner Díjat, amelyet gálaesten adhattunk át az arra érdemeseknek – külön öröm számomra, hogy közel félmillió olvasói voksot kaptunk. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Sorsfordító év áll mögöttünk, amelyre évtizedek múlva is hivatkozni fognak a történelemkönyvek. Donald Trump visszatért a hatalomba, és lezárt egy   korszakot. Új világrend körvonalai bontakoznak ki a szemünk előtt, ahol a régi dogmák érvényüket vesztik. Büszkék lehetünk rá, hogy a magyar kormányfő nem statisztája, hanem alakítója az eseményeknek, sőt egyik úttörője volt. S talán most jó okkal reméljük: a jövő évben végre elcsendesedik a fegyverropogás keleti szomszédunknál. Itthon pedig át­törés indult az adópolitikában: egyre több édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetése alól, a fiatalok pedig az otthonteremtési programnak hála, könnyebben jutnak lakáshoz. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!