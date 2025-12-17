Magyar érdekek szerint kormányzó erő vagy Brüsszel bábja legyen-e a kormány élén?

Karácsony közeledtével ösztönösen keressük a csendet, a befelé fordulás lehetőségét, hogy számot vethessünk a mögöttünk hagyott időszakkal, és lélekben felkészülhessünk a Megváltó születésére. Bár a lelkünk békére vágyik, a politika háza táján szó sincs elcsendesedésről. Sőt, talán sosem volt még olyan zajos a világ körülöttünk, mint ebben a történelmi léptékű esztendőben.

Az első szó itt most mégis a köszöneté. Hálásak vagyunk.

Hálásak vagyunk a bizalomért és figyelemért, amellyel a Mandiner olvasói és nézői kitüntetnek bennünket. Egyre többen vannak, akik olvassák lapunkat, és online platformunkon a cikkek mellett követik videós tartalmainkat, podcastjainkat, rendszeresen eljönnek klubestjeinkre, és részesei annak a közösségépítésnek, amelyre vállalkoztunk. Ez az év a Mandiner számára mérföldkő volt: hagyományteremtő szándékkal megalapítottuk a Mandiner Díjat, amelyet gálaesten adhattunk át az arra érdemeseknek – külön öröm számomra, hogy közel félmillió olvasói voksot kaptunk.