Újpest Dárdai Pál NB I

„Dárdai úgy gatyába rázza az Újpestet, hogy lesz a többieknek sírás, rívás, fogcsikorgatás!”

2025. december 17. 20:39

Sajtóhírek szerint a Hertha-legenda veheti át az NB I-ben gyengélkedő Újpest szakmai irányítását. Megnéztük, mit szólnak Dárdai Pál lehetséges szerepvállalásához a futballrajongók.

2025. december 17. 20:39
null

Mint nemrég beszámoltunk róla, a csakfoci.hu információi szerint az Újpest FC gyakorlatilag mindenben megegyezett Dárdai Pállal, így a jövőben ő felel majd a labdarúgó NB I-ben szereplő klub szakmai koncepciójáért. A honlap úgy tudja, az egyesület vezetése egy ideje már szoros kapcsolatban áll a németh Hertha korábbi vezetőedzőjével, a magyar válogatott volt szövetségi kapitányával, aki úgy érzi, elérkezett az ideje annak, hogy belevágjon ebbe a munkába.

Dárdai Pál
Dárdai Pál még a Hertha alkalmazottja. Fotó: FRISO GENTSCH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Dárdai kinevezését akár már a Kazincbarcika elleni évzáró bajnoki (vasárnap, 15 óra) előtt bejelentheti az Újpest. A szakember egyébként még a Hertha BSC alkalmazottja, jelenleg játékos-megfigyelőként és nagykövetként dolgozik a berlinieknél.

Kíváncsiak voltunk, mit szólnának a magyar futballszurkolók ahhoz, ha Dárdai valóban munkát vállalna Újpesten. A Nemzeti Sport és az M4 Sport közösségi oldalának hozzászólásait böngészve kiderül, a vélemények megoszlanak.

Dárdai úgy gatyába rázza az UTE-t, hogy lesz a többieknek sírás, rívás, fogcsikorgatás”

 – állítja egy hozzászóló, míg egy másik szerint (aki nyilvánvalóan nem lila-fehér szimpatizáns) Újpesten készülhetnek az NB II-re:

„Úgyis rutinja van már másodosztályú csapatok irányításában! Testhez álló feladat…”

Van, aki biztos benne, hogy ezzel nagyot lép előre a IV. kerületi klub.

„Dárdai neve biztosíték a jó szakmai munkára, egyenes kommunikációhoz, valamint tárgyalási alapnak jó a játékosok felé! Ismerik, tudják, szavatartó ember, plusz nemzetközileg is elismert.”

„Végre egy szakember Újpesten!” – örvend egy másik kommentelő.

Más már „Dárdai FC-t” vizionál.

„A három fiát leigazolná és ő lenne az edző, az sokat dobna a csapaton.”

Dárdai Pál a Fradi szintjére emeli az Újpestet?

Két hozzászóló szerint így már a Ferencváros kihívói lehetnek.

Szuper lenne. Hajnal Tomi megfelelő ellenfelet kap.”; „Ennek azért Fradi-szurkolóként nem örülök.”

„Még a végén az Újpestnek is szurkolni fogok…” – írja egy másik, aki nyilvánvalóan Dárdai nagy rajongója.

„Akárki akármit mond, ez lenne az Újpest legnagyobb igazolása az elmúlt húsz évben. Ha hallgatnak is rá, előbb-utóbb futball lesz a Megyeri úton!” – véli egy hozzászóló.

Egyelőre hivatalosan nem tudni, igaz-e a hír, mindenesetre nem zörög a haraszt, ha nem fújja az a bizonyos szél. Ráadásul a Mandiner is úgy tudja, a napokban várható egy nagy bejelentés Újpesten – talán éppen Dárdai Pál személyével kapcsolatban.

Nyitókép: ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

frankie-bunn
2025. december 17. 21:09
Mar megint egy messiás?!
zakar zoltán béla
2025. december 17. 21:09
Petry!!!!!!!!!!!!!!!!!
blancoagilon
2025. december 17. 21:05
Azért remélem kiesnek.
