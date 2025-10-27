Ft
Vatikán Giorgia Meloni Orbán Viktor Szent Péter-bazilika

Pápai audiencia, Meloni-találkozó és a Szent Péter-bazilika: így zajlott Orbán Viktor vatikáni látogatása (VIDEÓ)

2025. október 27. 22:24

Legfrissebb videójában a miniszterelnök a diplomáciai események mellett a családi pillanatokba is betekintést engedett.

2025. október 27. 22:24
null

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videójával engedett bepillantást a mai vatikáni és római programja kulisszái mögé.

A felvételen nemcsak a pápai magánaudiencia, hanem a Bazilikában tett látogatás és a Giorgia Meloni olasz kormányfővel folytatott megbeszélés pillanatai is láthatók.

A videó különlegessége, hogy Orbán Viktor unokái is feltűnnek rajta, akik elkísérték a miniszterelnököt a Vatikánba, ahol a gyerekek körbevezetést kaptak a Bazilikában. A felvételből az is kiderül, hogy Magyarországnak van a legnagyobb nemzeti kápolnája a Bazilikában, ahol minden reggel magyar nyelven zajlik a mise.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

