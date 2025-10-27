Pápai audiencia, Meloni-találkozó és a Szent Péter-bazilika: így zajlott Orbán Viktor vatikáni látogatása (VIDEÓ)

A felvételen nemcsak a pápai magánaudiencia, hanem a Bazilikában tett látogatás és a Giorgia Meloni olasz kormányfővel folytatott megbeszélés pillanatai is láthatók.

A videó különlegessége, hogy Orbán Viktor unokái is feltűnnek rajta, akik elkísérték a miniszterelnököt a Vatikánba, ahol a gyerekek körbevezetést kaptak a Bazilikában. A felvételből az is kiderül, hogy Magyarországnak van a legnagyobb nemzeti kápolnája a Bazilikában, ahol minden reggel magyar nyelven zajlik a mise.