Pápai audiencia, Meloni-találkozó és a Szent Péter-bazilika: így zajlott Orbán Viktor vatikáni látogatása (VIDEÓ)

Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
Legfrissebb videójában a miniszterelnök a diplomáciai események mellett a családi pillanatokba is betekintést engedett.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videójával engedett bepillantást a mai vatikáni és római programja kulisszái mögé.
A felvételen nemcsak a pápai magánaudiencia, hanem a Bazilikában tett látogatás és a Giorgia Meloni olasz kormányfővel folytatott megbeszélés pillanatai is láthatók.
A videó különlegessége, hogy Orbán Viktor unokái is feltűnnek rajta, akik elkísérték a miniszterelnököt a Vatikánba, ahol a gyerekek körbevezetést kaptak a Bazilikában. A felvételből az is kiderül, hogy Magyarországnak van a legnagyobb nemzeti kápolnája a Bazilikában, ahol minden reggel magyar nyelven zajlik a mise.
