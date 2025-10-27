Bruti a tiszás találkozásokról: elsírják egymásnak bánatukat, „elküldjük Orbánt az anyjába”, és isznak utána két pálinkát

A pálinka egy folyékony univerzum
Ha a Magyar Péter mögött álló nagyszámú szimpatizáns be tudná szavazni Pojácát a hatalomba, a magyarokra cudar világ jönne.
Hallgatom Tóta W. Árpádot és Tóth Imre Brutit a HVG Címlapsztori című friss podcastjában, akik mi másról is beszélhetnének, mint arról, hogyan lehet megbuktatni Orbán Viktort. A 47 perces produkció alatt erre nemhogy nem kaphatott választ a szemlélő, de hála Istennek még közelebb sem juthatott a megoldáshoz.
Ennek szerintem az volt a legfőbb oka, hogy a teljes beszélgetés nem volt őszinte. Úgy is mondhatnám, hogy hazug volt. Mind alapjaiban, mind kereteiben.
Mért? Mert Magyar Péter úgy volt feltüntetve, mintha egy önálló mozgástérrel bíró, szabad politikai gondolkodó lenne, akinek saját döntésétől függ, milyen utat választ, merre viszi az őket támogató követőit.
Egy szó nem hangzott el Brüsszelről, Ukrajnáról, arról, hogy a mentelmi joga miatt fogott ember. Ő csak olyan politikai lépéseket tehet, amire Manfred Weberék utasítják. Ami jellemzően jó Brüsszelnek, de nagyon rossz a magyaroknak.
Amennyiben a Magyar Péter mögött álló nagyszámú szimpatizáns ne adj isten be tudná szavazni Pojácát a hatalomba, akkor a magyarokra cudar világ jönne. Sokkal rosszabb, mint a Gyurcsány-Bajnai-féle nyolc év utolsó két évében,
amikor a legdurvább megszorításokat kellett elszenvedni, rátelepedve a Bokros-féle szagos csomag magyarokkal szembeni durváskodására.
Mondja Bruti, aki ugye egy Tisza-sziget vezetője Debrecenben, de már tizenöt éve utálja Orbánt, hogy az embereik között jellemző az elégedetlenség, a szomorúság és a düh. De hogy mitől, azt már nem tudta elárulni. Egy-egy találkozás úgy zajlik náluk, hogy összejönnek valamelyik szórakozóhelyen, elsírják egymásnak bánatukat, „elküldjük Orbánt az anyjába”, és isznak utána két pálinkát. Van, aki csak odajár dúlni-fúlni.
Arra a kérdésre, hogy ez nem kevés-e a rendszerváltást igénylő kétharmados győzelemhez, az volt a felelet, hogy nem, mert az Orbán-szidást napokig tudják csinálni.
Ez mondjuk elég gyengécske érv ahhoz, hogy a tiszások számát gyarapítani lehessen. Tóta W. azért elmondja – jellemző módon egy Gyurcsánytól, az őszödi beszédből vett idézettel –, hogy „tele vagyunk kétségekkel.” Ez arra utal, hogy még ők is érzik, hogy ez kevés. Tóta W. optimizmusa leginkább abból fakad, hogy a rendszerváltás idején is optimista volt, amikor 12-14 évesen bejárt az SZDSZ székházba.
Ugyanoda lyukad ki, mint Bruti, hogy most a tiszások azért jönnek össze, mert van rá alkalmuk „összeröffenni”, s „jól elküldeni az Orbánt a p*csába, más dolgokban meg vitatkozni”. Ez aztán a program! Ez aztán az iránymutatás!
A kést persze fenik folyamatosan. Mint mondja, az elszámoltatás előbb-utóbb be fog következni. „Hogy kapnak egy laufot [azaz győz a Fidesz a 2026-os választáson], az nem azt jelenti, hogy ez elmarad. Annál brutálisabb lesz, minél később jön. Hosszabbodik a bűnlajstrom.”
Csak jelzem Tóta W.-nek, hogy 2002-után Gyurcsány a hatalom erejénél fogva elszámoltatta Orbán Viktort. S hiába próbálta két lábánál fogva, fejjel lefelé fordítva kirázni a nadrágjából, egyetlen aranytallér sem hullott ki a zsebéből. Fletó akkor is nagyon pofára esett, s akkor még hátravolt az őszödi beszéd, meg a szemkilövetés.
Szóval ez az igénytelen, Brüsszel szekerét toló hazugságcunami szerkesztőségi fércmunka nem tesz sokat hozzá Magyar rokonszenvindexének emeléséhez.
Hab a tortán, hogy Bruti azzal buzdította a híveket, hogy Magyar Péter szerinte leghatásosabb üzenete az, hogy „ne féljetek.” Hogy ez Szent II. János Pál székfoglaló homíliájának híres üzenete 1987. októberéből, ez senkit nem érdekelt.
Gyanítom 2026 áprilisa után Magyar Péter sem fog senkit érdekelni.
(Fotó: Képernyőkép/YouTube)