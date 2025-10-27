Ft
10. 27.
hétfő
Tóta W-nek bruti tiszás pálinka

Bruti a tiszás találkozásokról: elsírják egymásnak bánatukat, „elküldjük Orbánt az anyjába”, és isznak utána két pálinkát

2025. október 27. 21:02

Ha a Magyar Péter mögött álló nagyszámú szimpatizáns be tudná szavazni Pojácát a hatalomba, a magyarokra cudar világ jönne.

2025. október 27. 21:02
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Hallgatom Tóta W. Árpádot és Tóth Imre Brutit a HVG Címlapsztori című friss podcastjában, akik mi másról is beszélhetnének, mint arról, hogyan lehet megbuktatni Orbán Viktort. A 47 perces produkció alatt erre nemhogy nem kaphatott választ a szemlélő, de hála Istennek még közelebb sem juthatott a megoldáshoz.

Ennek szerintem az volt a legfőbb oka, hogy a teljes beszélgetés nem volt őszinte. Úgy is mondhatnám, hogy hazug volt. Mind alapjaiban, mind kereteiben.

Mért? Mert Magyar Péter úgy volt feltüntetve, mintha egy önálló mozgástérrel bíró, szabad politikai gondolkodó lenne, akinek saját döntésétől függ, milyen utat választ, merre viszi az őket támogató követőit. 

Egy szó nem hangzott el Brüsszelről, Ukrajnáról, arról, hogy a mentelmi joga miatt fogott ember. Ő csak olyan politikai lépéseket tehet, amire Manfred Weberék utasítják. Ami jellemzően jó Brüsszelnek, de nagyon rossz a magyaroknak. 

Amennyiben a Magyar Péter mögött álló nagyszámú szimpatizáns ne adj isten be tudná szavazni Pojácát a hatalomba, akkor a magyarokra cudar világ jönne. Sokkal rosszabb, mint a Gyurcsány-Bajnai-féle nyolc év utolsó két évében,

amikor a legdurvább megszorításokat kellett elszenvedni, rátelepedve a Bokros-féle szagos csomag magyarokkal szembeni durváskodására. 

Mondja Bruti, aki ugye egy Tisza-sziget vezetője Debrecenben, de már tizenöt éve utálja Orbánt, hogy az embereik között jellemző az elégedetlenség, a szomorúság és a düh. De hogy mitől, azt már nem tudta elárulni. Egy-egy találkozás úgy zajlik náluk, hogy összejönnek valamelyik szórakozóhelyen, elsírják egymásnak bánatukat, „elküldjük Orbánt az anyjába”, és isznak utána két pálinkát. Van, aki csak odajár dúlni-fúlni. 

Arra a kérdésre, hogy ez nem kevés-e a rendszerváltást igénylő kétharmados győzelemhez, az volt a felelet, hogy nem, mert az Orbán-szidást napokig tudják csinálni.

Ez mondjuk elég gyengécske érv ahhoz, hogy a tiszások számát gyarapítani lehessen. Tóta W. azért elmondja – jellemző módon egy Gyurcsánytól, az őszödi beszédből vett idézettel –, hogy „tele vagyunk kétségekkel.”  Ez arra utal, hogy még ők is érzik, hogy ez kevés. Tóta W. optimizmusa leginkább abból fakad, hogy a rendszerváltás idején is optimista volt, amikor 12-14 évesen bejárt az SZDSZ székházba. 

Ugyanoda lyukad ki, mint Bruti, hogy most a tiszások azért jönnek össze, mert van rá alkalmuk „összeröffenni”, s „jól elküldeni az Orbánt a p*csába, más dolgokban meg vitatkozni”. Ez aztán a program! Ez aztán az iránymutatás! 

A kést persze fenik folyamatosan. Mint mondja, az elszámoltatás előbb-utóbb be fog következni. „Hogy kapnak egy laufot [azaz győz a Fidesz a 2026-os választáson], az nem azt jelenti, hogy ez elmarad. Annál brutálisabb lesz, minél később jön. Hosszabbodik a bűnlajstrom.”

Csak jelzem Tóta W.-nek, hogy 2002-után Gyurcsány a hatalom erejénél fogva elszámoltatta Orbán Viktort. S hiába próbálta két lábánál fogva, fejjel lefelé fordítva kirázni a nadrágjából, egyetlen aranytallér sem hullott ki a zsebéből. Fletó akkor is nagyon pofára esett, s akkor még hátravolt az őszödi beszéd, meg a szemkilövetés. 

Szóval ez az igénytelen, Brüsszel szekerét toló hazugságcunami szerkesztőségi fércmunka nem tesz sokat hozzá Magyar rokonszenvindexének emeléséhez.

Hab a tortán, hogy Bruti azzal buzdította a híveket, hogy Magyar Péter szerinte leghatásosabb üzenete az, hogy „ne féljetek.” Hogy ez Szent II. János Pál székfoglaló homíliájának híres üzenete 1987. októberéből, ez senkit nem érdekelt. 

Gyanítom 2026 áprilisa után Magyar Péter sem fog senkit érdekelni.  

(Fotó: Képernyőkép/YouTube)
 

Palatin
2025. október 27. 22:16
A rendszerváltást Petike azért azért szorgalmazza, hogy végre az új, éhes szúyogok, - mint ö maga -, is degeszre szivhassák magukat a mezitlábas magyarok vérén, izzadságán és egyéb testnedvein. A rendszerváltás igy szúnyogcserévé egyszerüsödik, ami már önmagában is egy nyereség. De ráfizetés is, mert a régi szúnyogok már legalább jóllaktak és értik a dolgukat. Majd ti is rájöttök erre, esendö híveim. Egy év múlva ti tiszások azon kapjátok magatokat, hogy Magyar Pétert még sokkal dühösebben támadjátok, szidjátok, ócsároljátok, mint most Orbánt, mert ö még rosszabb lesz. Gyerekek,... de tényleg,... minek ez, kell ez?
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. október 27. 22:15
Magyar Péter esendöen gyarló követöi így imádkoznak hozzá esténként lefekvés elött: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. október 27. 22:13
Igazi szellemi és modorbeli roggyantak ezek a tiszások. Amilyen a fönökük, fejétöl büzlik nemcsak a hal, hanem a Tisza is. Petikének kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra, mint haramia türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány. Ahogy feltünt elterjedt itt egy gyülölködö járvány. Ádáz hangon úgy rikácsol mint a gonosz sárkány, Hözöngése, önteltsége egy gusztustalan látvány, Minden szava bolondarany, talmi fiktív márvány. Bármit igér, mind csak kamu, tévút hamis vágány.
Válasz erre
0
0
lofejazagyban-2
2025. október 27. 22:11
van kb. 1, 5 millió ember, akik kormánytól föggetlenül azt mondják, hogy "mindenki menjen a picsába!". Hol szocik, hol jobbikosok. A vágyaik és a képességeik közti szakadék így is, úgy is megmarad. És van pár ezer bosszúszomjas munkásőrivadék és szadeszárva.
Válasz erre
0
0
