Bruti a tiszás találkozásokról: elsírják egymásnak bánatukat, „elküldjük Orbánt az anyjába”, és isznak utána két pálinkát

Hallgatom Tóta W. Árpádot és Tóth Imre Brutit a HVG Címlapsztori című friss podcastjában, akik mi másról is beszélhetnének, mint arról, hogyan lehet megbuktatni Orbán Viktort. A 47 perces produkció alatt erre nemhogy nem kaphatott választ a szemlélő, de hála Istennek még közelebb sem juthatott a megoldáshoz.

Ennek szerintem az volt a legfőbb oka, hogy a teljes beszélgetés nem volt őszinte. Úgy is mondhatnám, hogy hazug volt. Mind alapjaiban, mind kereteiben.

Mért? Mert Magyar Péter úgy volt feltüntetve, mintha egy önálló mozgástérrel bíró, szabad politikai gondolkodó lenne, akinek saját döntésétől függ, milyen utat választ, merre viszi az őket támogató követőit.

Egy szó nem hangzott el Brüsszelről, Ukrajnáról, arról, hogy a mentelmi joga miatt fogott ember. Ő csak olyan politikai lépéseket tehet, amire Manfred Weberék utasítják. Ami jellemzően jó Brüsszelnek, de nagyon rossz a magyaroknak.