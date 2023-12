Minden rekord megdőlt Szabolcsban: 25 ezer liter hamisított pálinkát foglaltak le a pénzügyőrök

A NAV munkatársai a Bevetési Igazgatóság járőreivel közösen ellenőriztek egy családot az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei településen, ahol kutatások során a helyi szeszfőzde üzemeltetőjének, és családtagjainak ingatlanaiban

összesen 25 ezer litert meghaladó, 150 millió forint értékű

szeszes folyadékot találtak a pénzügyőrök – számolt be a haszon.hu. A NAV munkatársai megállapították, hogy az ismeretlen összetételű, illegális úton előállított többféle röviditalt mesterséges pálinkaaromákkal ízesítették, a keverékek alkoholtartalma az elsődleges mérések alapján 50 % volt. A rejtekhelyül szolgáló épületek közül volt, amely hivatalosan is pálinkafőzdeként üzemelt, más vállalkozás viszont kutyapanzióként működött – ez utóbbi helyen, annak mellékhelyiségeiben 100 gramm marihuánát is találtak a pénzügyőrök, akik a kábítószer birtoklása miatt a rendőrséget is értesítették.

Fotó: MTI/Rosta Tibor