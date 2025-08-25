Ft
08. 25.
hétfő
háború Barátság-kőolajvezeték Magyarország Sándor Fegyir Ukrajna patkány történelem katona diplomácia

Patkányokhoz hasonlította az oroszokat az ukrán nagykövet, akiket ki kell irtaniuk az otthonaikból

2025. augusztus 25. 14:26

Sándor Fegyir Erzsébetvárosban arról is beszélt az ukrán függetlenség ünnepén, hogy immár ötödik alkalommal szakad meg a „barátság” népe és a magyarok között. Így utalt a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásokra.

2025. augusztus 25. 14:26
null

Polgármesterek, kerületi vezetők, helyiek és Magyarországon élő ukránok gyűltek össze vasárnap délután a Csányi utca 5. szám alatt, az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban annak alkalmából, hogy Ukrajna függetlenségét 1991. augusztus 24-én kiáltották ki. 

A jelenlévők között volt Keszthelyi Dorottya fővárosi DK-s képviselő, Kovács Gergely, Kiss László és Cserdiné Németh Angéla polgármesterek, valamint Szücs Balázs alpolgármester is. Mint az várható volt, a rendezvény nem maradt politikamentes – számolt be az Index.

Niedermüller szerint Ukrajna háborúja a mi háborúnk is

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter beszédében hangsúlyozta, hogy „Oroszország nem egyszerűen területet akar elfoglalni, hanem „megkérdőjelezi az ukrán történelmet, megkérdőjelezi az ukrán kultúrát, és úgy tesz, mintha Ukrajna nem töltene be évszázadok óta fontos szerepet Európa történelmében”.

A kerületvezető kiemelte, hogy Ukrajna nem csak a saját függetlenségéért harcol.

Ukrajna nem kizárólag az ukrán nemzet függetlenségéért, Ukrajnáért harcol, hanem mindannyiunkért, Európáért, a szabadságunkért. Ez a háború a mi háborúnk is”

– fogalmazott Niedermüller, majd hozzátette, hogy az Európai Unió már megértette, hogy nem szabad hagyni az autoriter hatalmaknak, hogy győzzenek.

A VII. kerület polgármestere ezután kijelentette, hogy „nehezemre esik kimondani, de egy olyan országban élünk, amelyben a kormány elkötelezte magát Oroszország támogatása mellett, de nagyon sokan vagyunk, akik ezt mélységesen szégyelljük”.

Hozzátette, hogy bár egy önkormányzatnak limitáltak a lehetőségei, de azt megtehetik, hogy kinyilvánítják barátságukat és szolidaritásukat az ukrán néppel, ahogy azt tették vasárnap is.

Meglepő öltözetben jelent meg az ukrán nagykövet

A lap tudósítása szerint Sándor Fegyir nagykövet különleges öltözetben jelent meg az ünnepségen: egy zöld pólóban, amelyen egy katona látható gépfegyverrel és kőtáblával, felette a „vérrel írt törvények” felirattal.

„Ez a nemzeti viseletem az utóbbi években” – magyarázta Fegyir, aki szerint a póló szimbolikája azt fejezi ki, hogy Ukrajna szabadságát vérrel írták fel a törvények könyvébe.

A nagykövet ezután 

egy perc csendet kért a 77 magyar származású katona emlékének, akik életüket adták Ukrajna szabadságáért. 

A nagykövet hangsúlyozta, hogy ezek a magyar fiatalok Ukrajna függetlenségéért harcoltak és haltak meg – idézte az Index.

Már ötödik alkalommal szakadt meg a „barátság”

Sándor Fegyir az eseményen szólt arról is, hogy szerinte 

Ukrajna mindig támogatta a barátságot Magyarországgal, de törékeny a kapcsolat a két ország között”.

Itt megjegyezte, sajnálja hogy ötödik alkalommal is „megszakadt ez a barátság”, utalva arra, hogy hogy augusztus 22-i, immár ötödik alkalommal robbantották fel a Barátság kőolajvezetéket, egyértelműen célozva a magyar-ukrán kapcsolatok megromlására.

Előkerült a patkánykártya

Az est során megnyílt a „Mi Ukrajna?” című kiállítást az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban. Ezt követően készített interjút az Index Sándor Fegyirrel. Ebben a diplomata leszögezte, esélytelen, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij elnökök Budapesten találkozzanak.

A nagykövet szerint nem lehet szót érteni az oroszokkal és Vlagyimir Putyinnal, mert „más nyelvet beszélnek”, nem tanulták meg „a humanizmus nyelvét”. Kifejtette, hogy amíg ők a homo sapiensekhez, vagyis az értelmes, bölcs emberhez tartoznak, addig az oroszok csak homók, vagyis csak emberek.

Ezt a helyzetet egy egyszerű példán keresztül szemléltette. „Képzelje el, hogy az ön házára patkányok támadtak. Mit tesz? Nyilván szakemberekhez fordul – akik vegyszereket adnak, hogy megtisztíthassa a házát –, mert ki akarja űzni a patkányokat a házából, nem pedig kinyitja a szomszédai ajtaját, hogy őket is ellepjék a patkányok” – magyarázta a lapnak Sándor Fegyir.

Itt elmondta, hogy hogy amikor Oroszország megtámadta őket akkor ők is a „szakemberekhez”, vagyis a Nyugathoz fordultak, akik „vegyszereket”, vagyis fegyvereket adtak nekik az oroszokkal szembeni harchoz, hogy az oroszok ne fenyegethessenek más országokat.

Zelenszkij próbálta „viccesre venni a figurát”, ütős választ kapott

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán elnök vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy „a barátság létezése Magyarország álláspontjától függ” – ami a szakértők szerint burkoltan a Barátság kőolajvezetékre utalt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap határozottan visszautasította Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését. A magyar diplomácia vezetője úgy fogalmazott, „felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával”.

Nyitókép: Facebook

