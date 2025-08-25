Ft
Vitályos Eszter Gulyás Gergely Kormányinfó

Itt vannak a legújabb kormányzati bejelentések – élőben a Kormányinfó

2025. augusztus 25. 15:07

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tartja a rendhagyó hétfői Kormányinfót.

2025. augusztus 25. 15:07
Kovács András
Kovács András

Cikkünk folyamatosan frissül.

Nem a megszokott időpontban, hanem augusztus 25-én, hétfőn 15 óra 30 perckor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Erről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

Mivel a szokásos délelőtti időpont helyett kora délután ad választ arra a kormány, hogy mit miért tesz, ezért felmerül a kérdés, milyen jelentős bejelentésekre készülhetnek.

Eddigi információink szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban jelentette be, hogy 

a kormány meghosszabbítja az árrésstopot, 

várhatóan ennek a részleteiről fogják ismertetni a hétfői sajtótájékoztatón. 

De mint ismert, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég arról számolt be, hogy 

megkezdték az új iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását,

 így előreláthatólag erre is kitérnek majd Gulyás Gergelyék.

Továbbá napokon belül, szeptember elsejétől elrajtol az Otthon Start Program, amely iránt már most nagy az érdeklődés. Így nem kizárt, hogy ezzel kapcsolatban is elhangoznak majd újabb információk a hétfői Kormányinfón. 

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
•••
2025. augusztus 25. 15:19 Szerkesztve
"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég arról számolt be, hogy megkezdték az új iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását" Nem akcióterveket kell gyártani, hanem a meglévő rendszereket kellene jól működtetni.
