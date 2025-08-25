Itt vannak a legújabb kormányzati bejelentések – élőben a Kormányinfó

Mivel a szokásos délelőtti időpont helyett kora délután ad választ arra a kormány, hogy mit miért tesz, ezért felmerül a kérdés, milyen jelentős bejelentésekre készülhetnek.

Eddigi információink szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban jelentette be, hogy

a kormány meghosszabbítja az árrésstopot,

várhatóan ennek a részleteiről fogják ismertetni a hétfői sajtótájékoztatón.

De mint ismert, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég arról számolt be, hogy

megkezdték az új iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását,

így előreláthatólag erre is kitérnek majd Gulyás Gergelyék.

Továbbá napokon belül, szeptember elsejétől elrajtol az Otthon Start Program, amely iránt már most nagy az érdeklődés. Így nem kizárt, hogy ezzel kapcsolatban is elhangoznak majd újabb információk a hétfői Kormányinfón.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI