Itt vannak a legújabb kormányzati bejelentések – élőben a Kormányinfó

Minden szempár ideszegeződik: fontos bejelentések várhatóak Orbánéktól
A gazdaságot és a mindennapokat érintő bejelentések jöhetnek a hétfői Kormányinfón.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tartja a rendhagyó hétfői Kormányinfót.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Nem a megszokott időpontban, hanem augusztus 25-én, hétfőn 15 óra 30 perckor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Erről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást.
Ezt is ajánljuk a témában
A gazdaságot és a mindennapokat érintő bejelentések jöhetnek a hétfői Kormányinfón.
Mivel a szokásos délelőtti időpont helyett kora délután ad választ arra a kormány, hogy mit miért tesz, ezért felmerül a kérdés, milyen jelentős bejelentésekre készülhetnek.
Eddigi információink szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban jelentette be, hogy
a kormány meghosszabbítja az árrésstopot,
várhatóan ennek a részleteiről fogják ismertetni a hétfői sajtótájékoztatón.
De mint ismert, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég arról számolt be, hogy
megkezdték az új iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását,
így előreláthatólag erre is kitérnek majd Gulyás Gergelyék.
Továbbá napokon belül, szeptember elsejétől elrajtol az Otthon Start Program, amely iránt már most nagy az érdeklődés. Így nem kizárt, hogy ezzel kapcsolatban is elhangoznak majd újabb információk a hétfői Kormányinfón.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI