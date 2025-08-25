Ft
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Willi Orban Bayern München RB Leipzig Gulácsi Péter

Óriási botrányt szült Németországban Gulácsiék zakója – még az újrajátszás is felmerült

2025. augusztus 25. 14:43

Egy visszavont gól miatt áll a bál a Bundesliga nyitánya után.

2025. augusztus 25. 14:43
null

Hatalmas botránnyal indult a német labdarúgó Bundesliga: mint arról beszámoltunk, a Bayern München az Allianz Arenában 6–0-ra győzött a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Orban Willivel felálló RB Leipzig együttese ellen. A bajorok valósággal elgázolták ellenfelüket, a lefújás után azonban jött a meccs harmadik félideje: óriási felháborodás kerekedett belőle, hogy a német szövetség elismerte, a VAR szabálytalanul avatkozhatott közbe, amikor elvette a lipcsei gárda gólját – írja a Bild.

A vendégek a 64. percben 4–1-re szépítettek volna Antonio Nusa góljával, ám hosszas tanakodás után a találatot végül visszavonták, mert az akciót elindító Castello Lukeba kétszer ért a labdába a szabadrúgás elvégzésekor. Florian Badstübner játékvezető és csapata a pályán nem észlelte az esetet, kisvártatva azonban rászólhattak a fülére – miközben ezt a jelenetet nem kellett volna vizsgálnia a VAR-nak.

„Az, hogy Lukeba a szabadrúgást nem szabályosan végezte el, hanem többször is a labdához ért, sajnos egyetlen játékvezető sem vette észre a pályán.

A gól maga VAR-ellenőrzésen átesett, de egy szabadrúgás kivitelezésének módja a gól előtti szakaszban szigorúan véve nem tartozik a VAR feladatkörébe”

– ismerte el a DFB játékvezetői testületének kommunikációs felelőse, Alex Feuerherdt.

Most áll a bál Németországban, a lipcseiek fontolgatják az óvást, ami után újrajátszás is benne van a pakliban, ám miután akkora volt a különbség a két csapat között, az ésszerűség azt diktálja, hogy ne forduljanak jogorvoslatért.

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

