Óriási botrányt szült Németországban Gulácsiék zakója – még az újrajátszás is felmerült

„Gulácsi semmiképp sem első számú kapus, Orbánnak sincs már helye itt” – szétszedik a magyarokat Lipcsében
Gulácsi Péterbe és Willi Orbánba is kíméletlenül beleálltak a lipcsei szurkolók a kiütéses vereség után.
Egy visszavont gól miatt áll a bál a Bundesliga nyitánya után.
Hatalmas botránnyal indult a német labdarúgó Bundesliga: mint arról beszámoltunk, a Bayern München az Allianz Arenában 6–0-ra győzött a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Orban Willivel felálló RB Leipzig együttese ellen. A bajorok valósággal elgázolták ellenfelüket, a lefújás után azonban jött a meccs harmadik félideje: óriási felháborodás kerekedett belőle, hogy a német szövetség elismerte, a VAR szabálytalanul avatkozhatott közbe, amikor elvette a lipcsei gárda gólját – írja a Bild.
A vendégek a 64. percben 4–1-re szépítettek volna Antonio Nusa góljával, ám hosszas tanakodás után a találatot végül visszavonták, mert az akciót elindító Castello Lukeba kétszer ért a labdába a szabadrúgás elvégzésekor. Florian Badstübner játékvezető és csapata a pályán nem észlelte az esetet, kisvártatva azonban rászólhattak a fülére – miközben ezt a jelenetet nem kellett volna vizsgálnia a VAR-nak.
„Az, hogy Lukeba a szabadrúgást nem szabályosan végezte el, hanem többször is a labdához ért, sajnos egyetlen játékvezető sem vette észre a pályán.
A gól maga VAR-ellenőrzésen átesett, de egy szabadrúgás kivitelezésének módja a gól előtti szakaszban szigorúan véve nem tartozik a VAR feladatkörébe”
– ismerte el a DFB játékvezetői testületének kommunikációs felelőse, Alex Feuerherdt.
Most áll a bál Németországban, a lipcseiek fontolgatják az óvást, ami után újrajátszás is benne van a pakliban, ám miután akkora volt a különbség a két csapat között, az ésszerűség azt diktálja, hogy ne forduljanak jogorvoslatért.
A Bayern München kiütötte a Lipcsét
Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/AFP