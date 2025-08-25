Óriási botrányt szült Németországban Gulácsiék zakója – még az újrajátszás is felmerült

A vendégek a 64. percben 4–1-re szépítettek volna Antonio Nusa góljával, ám hosszas tanakodás után a találatot végül visszavonták, mert az akciót elindító Castello Lukeba kétszer ért a labdába a szabadrúgás elvégzésekor. Florian Badstübner játékvezető és csapata a pályán nem észlelte az esetet, kisvártatva azonban rászólhattak a fülére – miközben ezt a jelenetet nem kellett volna vizsgálnia a VAR-nak.

„Az, hogy Lukeba a szabadrúgást nem szabályosan végezte el, hanem többször is a labdához ért, sajnos egyetlen játékvezető sem vette észre a pályán.

A gól maga VAR-ellenőrzésen átesett, de egy szabadrúgás kivitelezésének módja a gól előtti szakaszban szigorúan véve nem tartozik a VAR feladatkörébe”

– ismerte el a DFB játékvezetői testületének kommunikációs felelőse, Alex Feuerherdt.

Most áll a bál Németországban, a lipcseiek fontolgatják az óvást, ami után újrajátszás is benne van a pakliban, ám miután akkora volt a különbség a két csapat között, az ésszerűség azt diktálja, hogy ne forduljanak jogorvoslatért.