Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Willi Orbán RB Leipzig Gulácsi Péter

„Gulácsi semmiképp sem első számú kapus, Orbánnak sincs már helye itt” – szétszedik a magyarokat Lipcsében

2025. augusztus 23. 15:39

Gulácsi Péterbe és Willi Orbánba is kíméletlenül beleálltak a lipcsei szurkolók a kiütéses vereség után.

2025. augusztus 23. 15:39
null

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig kiütéses, 6–0-s vereséget szenvedett a címvédő Bayern München vendégeként a német labdarúgó-élvonal 2025/26-os szezonjának pénteki nyitányán.

Ezt is ajánljuk a témában

Érthető módon a Bayern háza táján mindenki boldog, míg Lipcsében finoman szólva nem ilyen kezdésről álmondtak. Az RB Leipzig szurkolói élesen bírálták a csapat teljesítményét, a célkeresztből pedig a magyar játékosok sem kerültek ki. 

Számomra Gulácsi semmiképp sem első számú kapus!

Összességében a Bayern elleni eddigi legrosszabb mérkőzésünk volt… Semmi ráhatás a játékra, túl messze a játékosok az ellenféltől, és így tovább – borzalmas (és nem csak a gólok miatt)! Gyáva futball” – írta az egyik hozzászóló a klub Facbook-oldalán

„Miért Gulácsi az első számú kapus?” – tette fel a kérdést egy másik kommentelő a súlyos vereség után. „Az első forduló legrosszabb játékosainak járó díj: Gulácsi és Lukeba” – fogalmazott egy újabb Lipcse-szurkoló. 

Orbánnak nincs már helye itt, mert a védelem úgynevezett vezére csak nézi, ahogy a labdák a kapuban kötnek ki”

– szálltak bele kíméletlenül a magyar válogatott belső védőjébe is. 

Akadt azonban olyan kommentelő, aki pozitív értelemben hozta fel mindkettőjüket – példaként a harciasságra és küzdőszellemre.

„Inkább egyszer kapjunk ki 6–0-ra, mint hatszor 1–0-ra. Azt kívánom a jövőre nézve, bárcsak minden játékos úgy küzdene, mint Willi és Gulácsi, akkor az RB ismét jó szezont futna” – írta a szurkoló. 

További hozzászólásokat itt olvashat: 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

 


 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. augusztus 23. 16:41
A többi jobb volt?
Válasz erre
0
0
krisztoforo48-2
2025. augusztus 23. 16:03
Majd ha annyit szántok rájuk,mint a Bayern-ra,jobb lesz az eredmény is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!