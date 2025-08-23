„Gulácsi semmiképp sem első számú kapus, Orbánnak sincs már helye itt” – szétszedik a magyarokat Lipcsében

Érthető módon a Bayern háza táján mindenki boldog, míg Lipcsében finoman szólva nem ilyen kezdésről álmondtak. Az RB Leipzig szurkolói élesen bírálták a csapat teljesítményét, a célkeresztből pedig a magyar játékosok sem kerültek ki.

Számomra Gulácsi semmiképp sem első számú kapus!

Összességében a Bayern elleni eddigi legrosszabb mérkőzésünk volt… Semmi ráhatás a játékra, túl messze a játékosok az ellenféltől, és így tovább – borzalmas (és nem csak a gólok miatt)! Gyáva futball” – írta az egyik hozzászóló a klub Facbook-oldalán.

„Miért Gulácsi az első számú kapus?” – tette fel a kérdést egy másik kommentelő a súlyos vereség után. „Az első forduló legrosszabb játékosainak járó díj: Gulácsi és Lukeba” – fogalmazott egy újabb Lipcse-szurkoló.

Orbánnak nincs már helye itt, mert a védelem úgynevezett vezére csak nézi, ahogy a labdák a kapuban kötnek ki”

– szálltak bele kíméletlenül a magyar válogatott belső védőjébe is.

Akadt azonban olyan kommentelő, aki pozitív értelemben hozta fel mindkettőjüket – példaként a harciasságra és küzdőszellemre.

„Inkább egyszer kapjunk ki 6–0-ra, mint hatszor 1–0-ra. Azt kívánom a jövőre nézve, bárcsak minden játékos úgy küzdene, mint Willi és Gulácsi, akkor az RB ismét jó szezont futna” – írta a szurkoló.

