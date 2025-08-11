Ft
repülőtér nav kokain kábítószer

Hat és fél kiló kokain került elő a bizarr csomagból a budapesti repülőtéren

2025. augusztus 11. 10:35

A NAV emberei átláttak a szitán.

2025. augusztus 11. 10:35
Több mint 6 kilogramm kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador-Isztambul-Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak.

Az eszköz külső borítása preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, és idegen csavarokkal erősítettek, ami miatt erősen gyanús látszatot keltett.

A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag kokain került elő.

A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták.

A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

