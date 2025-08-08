Ft
08. 08.
péntek
rendőrség drog józsefváros díler

Családi biznisz: apa és fia együtt kereskedtek kristállyal a Józsefvárosban, nem kellett volna (VIDEÓ)

2025. augusztus 08. 10:55

A drogkereskedőket az utcán fogták el, amelyről videó is készült.

2025. augusztus 08. 10:55
null

„Jóban, rosszban együtt. Egy jól összeszokott dílercsapatot sikerült kiiktatni a józsefvárosi zsaruknak” – írja a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebookon.

A 39 éves apa és 21 éves fia egy 19 éves társukkal együtt kristállyal kereskedtek a VIII. kerületi a Leonardo da Vinci utcában és annak környékén.

Majd hozzátették, hogy „a bűnszövetségben működő kábítószer-kereskedőkön július végén ütöttek rajta a VIII. Kerületi Rendőrkapitányág nyomozói: A. Lászlót és M. Rolandot egy parkoló autóban, míg A. László fiát, A. Márkot az utcában fogták el, amint hazafelé sétált”. „A jól összeszokott társaság lakásán 18,79 gramm kristályt, üvegpipákat és mobiltelefonokat foglaltak le. A trió tagjait bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. A. László számlájára nem csak a drogterjesztés került, azért is felelnie kell, mert eltiltást hatálya alatt vezetett” – fűzték hozzá.

Majd hozzátették, hogy „kristály használata komoly egészségügyi kockázatokkal jár: gyors pszichológiai és fizikai függőséghez vezethet, használatától pszichózis, paranoia, szorongás és pánikroham alakulhat ki”.

Nyitókép: Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala

Összesen 2 komment

Locomotive
•••
2025. augusztus 08. 11:27 Szerkesztve
Ők már a középosztályosodott tesóink? Egyébként hemzseg ezektől a 8. kerület, aminek nagyon örülök, hiszen a gyerekeink is itt vannak a közelben :)))))))
csulak
2025. augusztus 08. 11:24
borton es vagyonelkobzas!
