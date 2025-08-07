Ft
józsefvárosi Pikó Andrásé vizeletszag drog társasház

Drogárusítás, lövöldözés egy társasházban: Józsefváros újra nyócker lett

2025. augusztus 07. 13:40

A lakók úgy érezték, magukra vannak hagyva a problémával, hiába fordultak az önkormányzathoz, nem történt érdemi előrelépés.

2025. augusztus 07. 13:40
null

Elképesztő riportot közölt a Metropol a józsefvárosi botrányos droghelyzetről. A Leonardo utcai társasház kapuján pár nappal ezelőtt megjelent egy megdöbbentő szöveget tartalmazó papír: „A kábítószer árusítása a házban megszűnt! Kérjük, keressen másik drogdílert! A házban kamerarendszer működik, amit a rendőrség is figyel és rögzít.” 

Ez nem fotoshop vagy mesterséges intelligencia által generált fotó, a történet valós, a cetli tehát valódi, és rendkívül súlyos a története. A ház udvarán cigi-, és pipafüst, égett műanyag, némi vizeletszag érezhető, a fal tövében elszórt ezüstpapír darabkák vannak, a sarokba dobott használt ruhák mellette egy kanál tanúskodik arról, mi zajlott ebben a házban. 

A társasházban már senki nem mer a gangra kiállni, az udvarban a csend nyomasztó.

Két díler is működött a házban: egyik a földszinten, másik az emeleten, az utóbbit kapcsolták le a múlt héten. De a vevők még mindig jönnek, betévednek, rángatják a kaput, hajnalban is kristályt keresnek, hiába mondják nekik, hogy nincs már itt. Nem hiszik el, inkább berúgják az ajtót. 

A vevők az udvarban ordítottak, volt, hogy ott szexeltek, és előfordult, hogy néha ott is végezték a dolgukat, gyakran a lépcsőkön „pipázó zombik” ültek. A szülők a házban lakó gyerekeket nem merték kiengedni az udvarra vagy a folyosóra, volt olyan anyuka, aki a 12 éves lányát nem hagyta otthon, inkább elvitte magával dolgozni. A helyiek szerint 

éles fegyverrel is lövöldözött egyszer a díler az udvarban, sokáig lehetett találni lövedéknyomokat, egy másik alkalommal betörtek egy üres lakásba, eltörték a gázcsövet, szivárgott a gáz.

A házban több önkormányzati lakás van, köztük az is, ahol a díler élt. Villanyórát nem lehetett felszerelni, mert nem engedte be a szerelőket. Az önkormányzat ellenőrei sem jutottak be hozzá, mégsem történt semmi.

A múlt héten a rendőrség elfogta az egyik dílert, aki az emeleti lakásból árulta a szert, de a lakók nem nyugodtak meg teljesen. A földszinti árus ugyan ismeretlen módon eltűnt, de az udvarban két lezárt ajtó is őrzi az elmúlt hónapok poklát. A lakók remélik, hogy nem jönnek vissza.

Több lakó is menekülőre fogta: volt, aki már nem bírta tovább a mindennapos rettegést, és inkább albérletbe költözött, hátrahagyva saját lakását. A közvetlen szomszéd is így tett, inkább fizeti a bérleti díjat máshol, mintsem tovább éljen a drogosok árnyékában. 

Más próbálta eladni az ingatlant, de hiába: a környék rossz híre miatt senki nem akar itt vásárolni. 

Az egyik ablakban még mindig ott virít az „Eladó” tábla, de már hónapok óta senki sem hívta a számot. A ház nemcsak a biztonságát, de lassan az értékét is elveszíti.

A józsefvárosi lakók úgy érezték, magukra vannak hagyva a problémával, hiába fordultak a Pikó András vezette önkormányzathoz, nem történt érdemi előrelépés, noha a drogterjesztő évek óta ismert figura volt, és az önkormányzat tudta, mi folyik ott.

Nyitóképünk illusztráció: AFP

