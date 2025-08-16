Izrael nem éhezteti a palesztinokat – Minden, amit a hírekből nem fog megtudni a gázai helyzetről!

Csak a múlt héten közel 1900 segélykamion hajtott be a Gázai-övezetbe, szállítmányokkal megrakodva. Több hete óta uralja a nemzetközi médiát miszerint éhség veszélyezteti a gázai lakosságot, és élelmiszerhiány van a háborús övezetben. Mindezt Izrael számlájára írják, sok esetben teljesen figyelmen kívül hagyva a Hamász és az ENSZ szerepét. De ha elég kamion érkezik az enklávéba akkor mégis mi az oka annak, hogy nem jut el a lakossághoz?

Gázai éhség? Egy helyi piac augusztus 7-én. Az asztalon izraeli termékek láthatóak, amelyek a segélyszállítmányok részeként érkeztek. Nyitókép: Saeed Jaras / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Propaganda háború

Mint minden, ami Gázával kapcsolatos ezt a történetet is áthatja a propaganda. Ennek oka igen egyszerű. Gázában két lehetséges hírforrás létezik: az egyik IDF a másik pedig a Hamász. A nemzetközi média és a nyugati poltikusok is az utóbbit részesíti előnyben, és nagyrészt figyelmen kívül hagyják, vagy „meg nem erősített információként” közlik az izraeli narratívát.

Minden, ami Gázában van: kezdve az ENSZ szervezeteitől, a különböző kormányzati hangzású szervezetekig, mint a „gázai egészségügyi minisztérium” kivétel nélkül a terrorcsoport befolyása alatt állnak.

Például az ENSZ palesztinjogi szervezetének az UNWRA-nak több tagja és részt vett október 7-ei támadásokban, sőt volt aki túszokat is őrzött. A Tablet beszámolója szerint az ENSZ „segélymunkások” helyi tagjai közül sokan vagy Hamász tagok, vagy Hamász tagok feleségei. Így nagyon sok a médiában „segélyszervezeteknek” tulajdonított adat valójában a Hamász szűrőjén át érkezik.

Ami a helyi tudósítókat illeti: az övezetbe Izrael biztonsági okokból csak IDF kísérettel enged be újságírókat, az Al-Dzsazíra katari pénzelésű csatorna azonban szabad bejárással rendelkezik, annyira, hogy rendszeresen interjúznak az IDF elől bújkáló még életben levő Hamász parancsnokokkal. A csatorna élő adásban közvetítette az egész világnak a Hamász terrorszervezet brutális túsz átadó „ceremóniáit”, amelyek során a csatorna „tudósítói” gyakran dicsérték a terrorszervezetet, amiért olyan „humánusan” bánt az izraeli túszokkal. A csatornának író egyik „újságíró” pedig saját otthonába tartott fogva három túszt. Tehát ott kezdődik a probléma, hogy az övezetből kijövő információk többsége gyakorlatilag egy az egyben Hamász propaganda.

A segélyek státusza

A Gázai övezetben a harcok elhúzódása miatt a humanitárius helyzet folyamatosan romlik. Ahogy a cikk elején is rögzítettük: rengeteg segélykamion érkezik Gázába, amelyeknek jelentős részét kifosztják a helyiek, majd pénzért adják el a lakosságnak, amelyből részesedést adnak a Hamásznak. A terrorszervezet a háború során ebből tudta fenntartani magát, és sokáig ebből fizette zsoldosai fizetését is. Igen ám, de Izrael megelégelte ezt, és egy új segélyszervezetet akart beengedni az övezetbe, amely nincs a Hamász markában.

Egy alagútban készült felvételen a Hamász terroristái a zsákmányolt nyugati segélyeket mutogatják. Fotó: X

A Gázai Humanitárius Alapítvány létrehozása és működése lényegében megfosztotta a Hamászt attól, hogy ellenőrizze a segélyeket. Ezért a Hamász a nyugati média közreműködésével hergel az GHF gázai jelenléte ellen, mert a szervezet sikere a létét fenyegeti. Elterjeszette, hogy az IDF rálő a segélypontokon várakozó palesztinokra, és a Hamász terroristái rendszeresen megtámadták a szervezet járműveit. Ahogy a Times of Israel egyik szerzője írta a segélyezésről szóló elemzésében:

„a Hamász léte teljes mértékben a segélyektől és azok elosztásától függ.”

Azonban a GHF ellehetetlenítése és az ENSZ együttműködésének hiánya miatt valóban élemiszerhiány alakult ki. A Tablet elemzése szerint Izrael hibát követett el azzal, hogy minden áron meg akart felelni a Nyugatnak, és ez visszaütött, mert így is, úgy is őt hibáztatják a helyzetért.

Mint a lap leírja: az eredeti terv az volt, hogy márciusban Gázát különálló területekre osztják, mindegyiket elszigetelik, miközben humanitárius folyosót biztosítottak volna a civilek számára, hogy elhagyhassák a harci övezeteket és délre, biztonságos menedékhelyekre költözhessenek. Eközben az amerikai GHF élelmiszert osztott volna ezekben a menedékhelyeken. Aki nem megy a biztonságos zónákba azt harcosnak minősítették volna. Ezt azonban nem tették meg, mert a Tablet szerzői szerint tartottak a nemzetközi elítélésektől, ennek viszont a jelenlegi helyzet lett a következménye.

Hogy is néz ki az ha a Hamász uralja a segélyt? A Tablet a bébiételt hozta példának: az étel ingyen segélyként beáramlik az övezetbe. Ezt követően kereskedők lefoglalják azt és 70 dollárért adják el a kis csomagokat, a nagyobbakat pedig 125 dollárért. A Hamász ezután beszed egy túlzott adót a kereskedőktől, és így jut a részesedéséhez.

Az AFP leírása szerint "fegyveresek őrzik" a segélyszállítmányokat, lehet találgatni kihez tartoznak. Fotó: Anadolu via AFP

Mit tesz mindeközben az ENSZ? Sok esetben hozzá sem nyúl a szállítmányokhoz, és nem akarja átadni az irányítást az amerikaiak által preferált szervezetnek. „Nem hajlandók együttműködni a GHF-fel vagy Izraellel az élelmiszerosztásban, hanem azt követelik, hogy a Hamász »kék rendőrsége« kísérje őket, és ami csak a legrosszabb szándékú gesztusnak tekinthető az általuk állítólag védelmezett lakosság felé, inkább hagyják, hogy több száz teherautónyi segélyszállítmány maradjon ki nem osztva, és a segély a hőségben megromoljon, anélkül, hogy azokhoz jutna, akik állítólag annyira rászorulnak” – olvasható a Times of Israel oldalán megjelent cikkben.

Van éhség vagy nincs éhség?

Bár a humanitárius válság jelentős, az IDF szerint nincs éhség Gázában.

Az Izraeli Védelmi Erők által kezdeményezett szakértői vizsgálat megállapította, hogy „nincs jele széles körű alultápláltságnak a gázai lakosság körében” – jelentette be a hadsereg augusztus 12-én.

A legtöbb, alultápláltságnak tulajdonított haláleset súlyos, már korábban fennálló egészségügyi állapotnak volt köszönhető – írták. Izrael azért tudja ellenőrizni ezt, mert több esetben, ahol az alultápláltság lett megadva a halál okaként, olyan emberekről volt szó, akiket súlyos betegségekkel kezeltek izraeli kórházakban még a háború előtt.

Izrael a múlt hónapban nyilvánosságra hozta, hogy az az arab fiú, akinek képe bejárta az internetet, mint a gázai helyzet szimbóluma, valójában genetikai betegségben szenved, és egy hónappal korábban Olaszországba szállították kezelésre.

Az 5 éves Osama al-Rakab fényképét „hamisan felhasználva Izraelt tették felelőssé az állapotáért, azt állítva, hogy Izrael éhezteti a gyerekeket” – írták az izraeli hatóságok.

Tehát Izrael jelenleg azzal néz szembe, hogy potenciálisan valódi éhség robbanhat ki az övezetben, de ahhoz, hogy ezt megakadályozzák, vagy kénytelen az „ellenséget etetni” vagyis engedni, hogy a Hamász területekre is bemenjenek a kamionok, vagy pedig szigorú ostromzónákat kell létrehoznia, humanitárius folyosókkal, amely magával hozná a nyugati hisztériát. Egyelőre azt a megoldást választották, hogy a JNS beszámolója szerint az IDF minden nap szünetet rendel el a katonai tevékenységekben Al-Mawasi, Deir al-Balah és Gázaváros területén.Valamint humanitárius folyosókat hoztak létre, hogy az ENSZ konvojai élelmiszert és gyógyszert szállíthassanak a gázai lakosoknak.

A válságot az oldaná meg leggyorsabban, ha a leggyengült Hamász megadná magát, és visszadná a túszokat, hiszen akkor azonnal véget érne a háború. Azonban a terrorszervezet valószínűleg látja, hogy a nyugati média és a kormányok az ő narratívájukat segítik, és minden bűnükért nem őket, hanem a zsidó államot kérik számon. Így nem csoda, ha a terroristák inkább meghosszabítják a saját népük szenvedését, abban bízva, hogy ez biztosítja a túlélésüket.