Ft
Ft
37°C
19°C
Ft
Ft
37°C
19°C
08. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehér Ház Donald Trump Vlagyimir Putyin

Trump rámutatott Putyinra és határozott üzenetet küldött

2025. augusztus 16. 06:44

Az üzenet egyértelmű.

2025. augusztus 16. 06:44
null

„A cél mindig a béke” – ezzel a rövid, de határozott üzenettel tettek közzé egy új bejegyzést a Fehér Ház hivatalos Instagram-oldalán. A fotó a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között Alaszkában lezajlott csúcstalálkozó után készült, amelyről ide kattintva olvashat el minden részletet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Instagram/whitehouse

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Wind19
2025. augusztus 16. 07:24
Szánalmas próbálkozás. Azt akarják ezzel a képpel üzenni hogy a narancssárga májbajos iloveteslar becsicskitotta Putyint. Én Putyin helyében ott eltörtem volna az ujját.
Válasz erre
0
1
[email protected]
2025. augusztus 16. 07:20
Trump--nyilvánvalóan--NEM "ÚRIEMBER", de szerencsére nem úriember Vlagyimír Vlagyimírovics Putyin sem. "Igy" van esély arra, hogy hosszútávon valamire jussanak majd "orosz-ukrán" béke ugyében...előbb vagy utóbb. De inkább "utóbb". A olyan pitiáner niemandoknak mint "zelenszki szatócs-zsidó": EGY HATALMASNAGY BAKKFITTTTY!
Válasz erre
0
1
tasijani
2025. augusztus 16. 07:19
Az amerikai zombikat kulcsingerekkel idomítják immár 100 éve, ez a fotó IS ebbe a koordinátába illeszkedik. Nyilvánvaló, hogy nagyon gondosan ELŐRE MEGTERVEZTÉK mérnöki munkával, hogy EGYETLEN KÉPBE SŰRÍTVE átvigye a világkormány üzenetét és az amerikai véglény agytörzsébe égessék az ÜZENETET: Trump uralkodik, az USA hatalmas és birodalom kinyilvánította az AKARARATÁT.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. augusztus 16. 06:58
Az USA és a béke?! -valaki is összetudja egyeztetni..?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!