Trump a Putyinnal közös sajtótájékoztatón: Egy kivétellel minden jelentős dologban sikerült megegyezni

Az orosz elnök először arról beszélt, hogy

nagyon konstruktív” hangnemben zajlott a találkozó.

Ezt követően Putyin kitért arra, hogy Alaszka összeköti Oroszország és az USA történelmét.

Ukrajnára rátérve az orosz elnök elmondta: előbb-utóbb át kellett lépniük a konfliktusból a tárgyalásba, ennek aktusa ez a találkozó. Putyin dicsérte Witkoff elnöki különmegbízott erőfeszítéseit a békéért. A tartós ukrajnai béke érdekében azonban a konfliktus minden alapvető okát meg kell szüntetni. „Egyetértek Trumppal abban, hogy Ukrajna biztonságát is biztosítani kell” – fogalmazott.

Az orosz elnök abban reménykedik, hogy sikerül „egyengetni a békéhez vezető utat” Ukrajnában.

Putyin elmondta: az Oroszország és Alaszka között húzódó nemzetközi dátumválasztó vonalon szó szerint át lehet lépni a mából a holnapba, és reméli, hogy ezt az orosz-amerikai kapcsolatokban is sikerül elérni. Dicsérőleg szólt Trumpról, aki szerinte őszintén a békére törekszik, és népe javát keresi. Emlékeztetett: az előző amerikai adminisztrációt is próbálta arra figyelmeztetni, hogy nem szabad elvinni az orosz-amerikai kapcsolatokat odáig, ahonnan már nem lehet visszafordulni. Trumppal viszont „tárgyilagos és bizalomteljes kapcsolatot” sikerült kiépíteni, s ez elvezethet az ukrajnai konfliktus végéhez.

Ezt követően Trump átvette a szót, a megbeszélést szintén „produktívnak” minősítette, és több ponton is előrelépésről számolt be. „Nincs megállapodás addig, amíg meg nincs a megállapodás” – fogalmazott, ígérve, hogy hamarosan felhívja a NATO-szövetségeseket és Volodimir Zelenszkij elnököt is.

Trump arról is beszélt, hogy „csodálatos orosz üzletemberek” voltak a delegációban, mert mindenki Amerikával akart üzletelni.

Az amerikai elnök szerint „csak néhány pont” maradt, amiben nem sikerült megegyezni, ezek közül néhány „nem túl jelentős”, mindössze egy van, ami „nagyon jelentős”. Megköszönte a találkozót „Vlagyimirnek”, és kifejezte, hogy „reméli, hogy hamarosan újra látják egymást”.

Vlagyimir Putyin erre angolul azt reagálta: „next time in Moscow”, azaz „legközelebb Moszkvában”. Trump azt felelte: „na, ez nagy dolog, ezért kapni fogok”. A sajtótájékoztató ezt követően véget ért, kérdésekre az elnökök nem válaszoltak.

Fotó: Drew ANGERER / AFP