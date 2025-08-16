Ft
08. 16.
szombat
nato béke Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Trump a Putyinnal közös sajtótájékoztatón: Egy kivétellel minden jelentős dologban sikerült megegyezni

2025. augusztus 16. 01:19

Véget ért a történelmi találkozó.

2025. augusztus 16. 01:19
null

Pár perccel hajnal egy előtt kezdődött meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös sajtótájékoztatója, miután személyesen ült asztalhoz a két csúcsvezető.

Ezt is ajánljuk a témában

Az orosz elnök először arról beszélt, hogy

nagyon konstruktív” hangnemben zajlott a találkozó.

Ezt követően Putyin kitért arra, hogy Alaszka összeköti Oroszország és az USA történelmét.

Ukrajnára rátérve az orosz elnök elmondta: előbb-utóbb át kellett lépniük a konfliktusból a tárgyalásba, ennek aktusa ez a találkozó. Putyin dicsérte Witkoff elnöki különmegbízott erőfeszítéseit a békéért. A tartós ukrajnai béke érdekében azonban a konfliktus minden alapvető okát meg kell szüntetni. „Egyetértek Trumppal abban, hogy Ukrajna biztonságát is biztosítani kell” – fogalmazott.

Az orosz elnök abban reménykedik, hogy sikerül „egyengetni a békéhez vezető utat” Ukrajnában.

Putyin elmondta: az Oroszország és Alaszka között húzódó nemzetközi dátumválasztó vonalon szó szerint át lehet lépni a mából a holnapba, és reméli, hogy ezt az orosz-amerikai kapcsolatokban is sikerül elérni. Dicsérőleg szólt Trumpról, aki szerinte őszintén a békére törekszik, és népe javát keresi. Emlékeztetett: az előző amerikai adminisztrációt is próbálta arra figyelmeztetni, hogy nem szabad elvinni az orosz-amerikai kapcsolatokat odáig, ahonnan már nem lehet visszafordulni. Trumppal viszont „tárgyilagos és bizalomteljes kapcsolatot” sikerült kiépíteni, s ez elvezethet az ukrajnai konfliktus végéhez.

Ezt követően Trump átvette a szót, a megbeszélést szintén „produktívnak” minősítette, és több ponton is előrelépésről számolt be. „Nincs megállapodás addig, amíg meg nincs a megállapodás” – fogalmazott, ígérve, hogy hamarosan felhívja a NATO-szövetségeseket és Volodimir Zelenszkij elnököt is.

Trump arról is beszélt, hogy „csodálatos orosz üzletemberek” voltak a delegációban, mert mindenki Amerikával akart üzletelni.

Az amerikai elnök szerint „csak néhány pont” maradt, amiben nem sikerült megegyezni, ezek közül néhány „nem túl jelentős”, mindössze egy van, ami „nagyon jelentős”. Megköszönte a találkozót „Vlagyimirnek”, és kifejezte, hogy „reméli, hogy hamarosan újra látják egymást”.

Vlagyimir Putyin erre angolul azt reagálta: „next time in Moscow”, azaz „legközelebb Moszkvában”. Trump azt felelte: „na, ez nagy dolog, ezért kapni fogok”. A sajtótájékoztató ezt követően véget ért, kérdésekre az elnökök nem válaszoltak. 

Fotó: Drew ANGERER / AFP

llnnhegyi
2025. augusztus 16. 01:59
A brutál libbcsikommcsi CNN sem tud többet. Mindnyájan levertek . Trumpot Moszkvába hívták.
llnnhegyi
2025. augusztus 16. 01:46
A háborús uszítók, pénzelők, fegyverekezők buktak! Zelenskyt TRUMP azonnal tájékoztatta. NATO főnökét is. Európa országait nem! Egészen jókedvvel tartották a rövid, közös sajtótájékoztatót. Kérdéseket nem lehetett feltenni. Végre! Részletekről később. A gutaütéstől fossanak a libcsikomcsi bagázs.
Zsolt75
2025. augusztus 16. 01:46
Hoholisztán kérdése még nyitott maradt, míg putyin elvarrja a szálakat. A hajlékonyak meg vehetnek amiből fegyvert, az egy öltést sem b.szik.
trokadero
2025. augusztus 16. 01:44
"Csak néhány pont van amiről nem sikerült megegyezni".."az egyik nagyon jelentős" Vélhetően az ukrajnai háború befejezéséről nem sikerült megegyezni,más mindenről igen .AJJAJ !........Nesze semmi,fogd meg jól !
