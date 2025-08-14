„Putyin egyfajta természetfeletti lény — legalábbis ha hinni lehet a balliberális sajtónak.

Ugyanis már többször is meghalt rákban, a szankciók romba döntötték Oroszországot, a hadseregét pedig csak mosógépekből és anyatejpumpákból kiszerelt chipek tartják életben. Ennek ellenére még mindig van energiája arra, hogy miközben újabb ukrán területeket foglal el, beavatkozzon az összes európai választásba.

De itt még nincs vége: Donald Trumpot is hatalomba segítette, sőt, lassan úgy tűnik, már Amerikát is ő irányítja.

De ami igazán számít: mindezek mellett még Magyar Péterrel is van ideje foglalkozni, a magyar választásokba is beavatkozik!

Szerencsére mindenkit megnyugtat a Telex: a messiás már kijelentette, hogy hiába irányít Putyin a világon szinte mindenkit — a már többször rákban elhunyt, majd feltámadó orosz diktátor őt bizony nem tudja legyőzni!”