Ukrajna miatt a magyar családok évente mintegy félmillió forinttal fizethetnek többet

Május 7-én Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben ismét elmondta, hogy fel kell gyorsítani Ukrajna EU-csatlakozását, és reményei szerint ez 2030 előtt bekövetkezhet. Az energiapiac szempontjából mivel járna ez az Európai Unió országaira nézve? Milyen érvek szólnak az ukránok felvétele mellett?

Az Európai Bizottság az elmúlt hónapokban részben azt az érvet fogalmazta meg Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása mellett, hogy az ország az EU egyfajta energiaközpontjává válhatna. Jelen helyzetben azonban Ukrajna inkább az unió problémaközpontja lenne, ugyanis az ukrán energetikai infrastruktúra katasztrofális állapotban van. Az ukránok egyetlen dologgal tudnak érvelni a gyorsított EU-csatlakozás mellett, ezek pedig a jelentős kapacitású gáztározóik.

Csakhogy egy háborúban álló országban gázt tárolni nagyon kockázatos, és nem véletlen, hogy az európai kereskedők az elmúlt időszakban vonakodtak hasznosítani ezeket a kapacitásokat.

Egy biztos, ahhoz, hogy Ukrajnában a békekötés után elindulhasson a fejlődés, elképesztő mértékű és költségeket igénylő infrastruktúra-fejlesztésre lesz szükség. Egyelőre nem világos, hogy ennek a költségeit ki fizetné meg. Amennyiben Ukrajna rövid időn belül csatlakozna az Európai Unióhoz, akkor ezt a közös költségvetésből kellene finanszírozni. Ez azért aggályos, mert az EU többi tagállamában is szükség van az infrastruktúra fejlesztésére, ahogy ezt a spanyolországi áramkimaradás is jelezte. A Draghi-jelentésben olvasható, hogy az Európai Unióban az iparvállalatoknak két-háromszor annyit kell fizetniük a villamosenergiáért, mint az Egyesült Államokban. Ez is jelzi, hogy nagyszabású kapacitásfejlesztésre lenne szükség.

A Világgazdaság elemzése szerint a korábbi szintnek kevesebb mint a felére esett vissza az áramtermelés. Ez az ország békeidőbeli működéséhez is kevés, az újjáépítéshez pedig biztosan. Mennyire tragikus a helyzet Ukrajnában? Mekkora része pusztult el vagy került orosz kézbe az energiarendszernek a háború alatt?

A háború eleje óta az ukránok rendelkezésére álló villamosenergia-termelésért felelős rendszerek kétharmada elérhetetlenné vált, és a szállító infrastruktúrát is komoly károk érték. Ukrajna a háború előtt áramexportőr volt, most viszont villamos energiából importra szorul. Néhány évvel ezelőtt az ukrán villamosenergia-piac már csatlakozott az európai piachoz, és ezért jelentős mennyiségű villamos energiát importál, aminek a 40 százalékát Magyarországról szerzi be.

A gázszállításokat illetően Ukrajna értékét a tranzit adta, ám ez az idei év elején megszűnt. Az ukrán fél nem volt hajlandó tárgyalni a tranzit meghosszabbításáról, ez megemelte a gázárakat, ezzel nehéz helyzetbe hozva a közép-európai régiót.

Azóta Ukrajnát az Európai Unió, és főként a közép-európai országok segítik gázszállítmányokkal. Ugyanez igaz az üzemanyagpiacra – bár ott még a Barátság kőolajvezetéken keresztül a szállítások folyamatosak, és ennek nagy jelentősége van Magyarország szempontjából is. Ám Ukrajna így is nagy mennyiségű üzemanyagot vásárol a régiónk országaitól. Amennyiben az ukrán gazdaság magára találna, még tovább növelné az ország energiaigényét, ám előbb még az infrastruktúra helyreállítására-fejlesztésére lenne szükség, hiszen jelenleg tervezett áramszünetek vannak az országban, ilyen körülmények között nehéz a gazdaságot működtetni. Az Egyesült Államok jelezte, hogy ebben nem fognak részt venni, így az egész költség az Európai Uniót terhelné. Különböző becslések olvashatók arról, hogy ez mennyibe kerülne, de mindegyikben 500 milliárd euró feletti összeg szerepel.