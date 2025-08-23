„Mit lehet egy ilyen helyzetben tenni? Habár a brüsszeli liberális elit gondolkodását nem tudjuk megváltoztatni, de az Európai Uniót igen – hiszen, ahogy Bába is nagyon helyesen megállapítja, mi magunk vagyunk az unió. A közös döntéshozatal részeként minden jogszabályt és politikai irányt lehetőségünk van felülvizsgálni és megváltoztatni. Magyarország élni is kíván ezzel a lehetőséggel.

A Bába által említett migrációpárti politika azért kitűnő példa, mert mostanra világossá vált, hogy ha Magyarország nem állt volna ki saját érdekei mellett az első pillanattól fogva, akkor a kontrollálatlan migráció politikája akadály nélkül központi európai politikává válhatott volna. A magyarok által vezetett ellenállás azonban megmutatta, hogy létezik más út is – amely mára az európai politika egyik fő iránya lett. Mindez pedig felértékeli Magyarországot az egész világon. Mi a jó döntéseinkből, nem pedig a rossz döntések feltétel nélküli követéséből kovácsolunk politikai tőkét. Ez az új korszak logikája.

A mi doktrínánk tehát az, hogy nyitni kell, mindenhol ott kell lenni, új lehetőségeket kell teremteni, és diverzifikálni. Mindeközben védeni kell a szuverenitást, és harcolni azért, hogy az Európai Unió a mi Európánk is legyen: olyan kontinens, ahol béke és pezsgő gazdasági élet van, nem pedig háborús készülődés és emiatti elszegényedés. Elnyomó szuperállamot, a liberális álmot pedig köszönjük, nem akarunk – az ugyanis rémálom lenne.

Ez az az új magyar külpolitikai doktrína, amely a következő évtizedekben radikálisan megváltozó helyzetben egyedül kecsegtet a siker reményével. Ehhez képest az, hogy ne rendetlenkedjünk, hanem bízzuk magukat azokra, akik a saját országaikat pár évtized alatt lepusztították – minden tiszteletem mellett – nem tűnik életképes javaslatnak.

Én kipróbálnék valami mást. Valami olyat, ami büszkévé, szabaddá és sikeressé tesz minket. Nem lenne jobb ezen együtt dolgozni?”

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala