Szijjártó bajszát húzogatta a lengyel külügyminiszter, rögtön megbánta

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-oldalán így fogalmazott: „Ez egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Ez nem fog sikerülni! Mi a béke és a nemzeti érdekeink mellett állunk.”

A bejegyzésére reagált a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski is, aki ironikusan így fogalmazott:

Péter, annyi szolidaritást kapsz tőlünk, amennyit te adsz nekünk.

A magyar válasz nem késett: Szijjártó leszögezte, hogy nem táplál illúziókat a lengyel külpolitika irányába.

Higgye el, soha nem követném el azt a hibát, hogy önre gondoljak, amikor a szolidaritásról van szó

– írta vissza.