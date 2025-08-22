Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szijjártó Péter Radosław Sikorski szolidaritás

Szijjártó bajszát húzogatta a lengyel külügyminiszter, rögtön megbánta

2025. augusztus 22. 14:47

„Péter, annyi szolidaritást kapsz tőlünk, amennyit te adsz nekünk” – írta Radosław Sikorski az X-en.

2025. augusztus 22. 14:47
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, újabb támadás érte a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-oldalán így fogalmazott: „Ez egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Ez nem fog sikerülni! Mi a béke és a nemzeti érdekeink mellett állunk.”

A bejegyzésére reagált a lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski is, aki ironikusan így fogalmazott: 

Péter, annyi szolidaritást kapsz tőlünk, amennyit te adsz nekünk.

A magyar válasz nem késett: Szijjártó leszögezte, hogy nem táplál illúziókat a lengyel külpolitika irányába. 

Higgye el, soha nem követném el azt a hibát, hogy önre gondoljak, amikor a szolidaritásról van szó

– írta vissza. 

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Janika50
2025. augusztus 22. 16:03
Ebben a kijelentésben is látom, az unio vezetése biztatja ellenünk hoholékat.
Válasz erre
0
0
papalimapapa
2025. augusztus 22. 16:02
Telibe! 100/100! Így kell, ez kell a prepotens libsi poláknak!
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 22. 15:53
Nagyon frappáns. nyilván a tetves libs és bolsii eurocsürhe többi tagjára sem gondolunk.
Válasz erre
2
0
Almassy
2025. augusztus 22. 15:49
A lengyel külügyér ha lengyel lenne nem merne ilyen ostobán fogalmazni. Nem beszélve arról, hogy Lengyelország a NATO tagja, míg ő a Hálózaté. Ez a okos ember volt az is, aki a Észak-Áramlat felrobbantásakor köszönetet mondott Amerikának... Nincs más kifejezés rá, mint alkalmatlan. Egy ostoba kifutófiúja a DS-nek.
Válasz erre
4
0
