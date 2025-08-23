Ft
08. 23.
szombat
Magyarország MOL Európai Unió Hernádi

„Brüsszel politikai ostobasága veszélybe sodorhatja az egész régiót" – Itt van Hernádi Zsolt öt legerősebb állítása – (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 13:12

Egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez? – mondta Hernádi Zsolt, a MOL vezetője a Mandinernek. Brüsszel rossz döntéseiről is beszélt a cégvezető.

2025. augusztus 23. 13:12
null

Hernádi Zsolt, a MOL Csoport elnök-vezérigazgatója a Mandiner MAXIMA című műsorában adott hosszú, őszinte és gyakran provokatív hangvételű interjút, amelyben a gyerekkorától kezdve a MOL-t érintő geopolitikai kérdésekig számos témát érintett. Az interjúból több állítás is kiemelkedik – ezek nemcsak Hernádi pályáját világítják meg, hanem súlyos kérdéseket vetnek fel Brüsszel, az energiapolitika és a politikai döntéshozatal jövőjével kapcsolatban is.

Brüsszel
Brüsszel hibás döntéseiről is beszélt Hernádi Zsolt, a Mol vezetője 

Hernádi: Hibás Brüsszel döntése

 Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés”

Hernádi kendőzetlenül bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot. Szerinte ez nem más, mint „egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?” Különösen élesen fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

Nem az olcsó orosz olaj a MOL sikerének titka”

A MOL sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. „Ez így önmagában nem igaz. A MOL sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított. „Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.

Az EU egy darab vezetékre akarja rákötni Magyarországot – ez életveszélyes”

A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikai káoszt Hernádi nem finomítja: szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat. „Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz.”

Az INA-ügy egy koncepciós támadás volt – és én csak járulékos veszteség vagyok”

Az interjú egyik legdrámaibb része a horvát INA-ügy, amelyben Hernádit végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok. 

  • „Rosszkorkor voltam rossz helyen. A hivatalos üzenet az volt: Hernádi úr nem cél, csak járulékos veszteség. 
  • A vádemelés mögött összehangolt politikai és ügyészi akció állt, „ahol a legfőbb ügyész és egy újság tulajdonosa 15-20 SMS-t váltott naponta a kiszivárogtatásokról.”  
  • „Bűncselekményt nem követtem el. És ha ma kellene újra megmenteni az INA-t, újra megtenném.”

Én versenypárti vagyok – győzzön a jobb”

A beszélgetés végén Hernádi rávilágított vezetői filozófiájára is: szerinte a siker kulcsa a verseny, az őszinte belső kritika és a gyors döntéshozatal. „Szeretek játszani, kártyázni, versenyezni – és ugyanígy vezetek vállalatot is. Nem teketóriázok, ha személyi döntést kell hozni. A legtöbb ember, aki miattam ment el, utólag azt mondta: jobb lett így.”És ami talán a legfontosabb: „A MOL igazi ereje nem az infrastruktúrában, hanem a fiatal csapatban van. Ők már a mi saját nevelésünk, és ez a legnagyobb sikerélményem.”

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

A beszélgetés teljes hosszában itt nézhető meg:

 

Robi54
2025. augusztus 23. 14:18
Az Újpest jobb mint a Fradi,mondja Hernádi.
frankie-bunn
2025. augusztus 23. 13:53
Fradisták hol tankoljanak ? :D
apro_marosan_petergabor
2025. augusztus 23. 13:34
Hernádi nem kell bizonyítson. a MOL működése magáért beszél. De az is, hogy a FIDESZ-KDNP a (reform)komcsi-libero kormányok által eladott MOL részvényeket visszavásárolta az oroszoktól, és azóta is szedi rendszeresen a bevételt a szénhidrogén üzletből. Ennyit a baloldal "piac" "szakértő" bolsi-libero szakembereiről.
vamonos-3
2025. augusztus 23. 13:23
a szamok nem hazudnak (numbeo.com) "Local Purchasing Power in Budapest is 1.1% higher than in Bucharest Local Purchasing Power in Budapest is 14.3% lower than in Prague Local Purchasing Power in Budapest is 17.1% lower than in Warsaw Local Purchasing Power in Budapest is 17.2% lower than in Zagreb Local Purchasing Power in Budapest is 30.0% lower than in Vienna" Minden iranyba erdemes menekulni innen
