„Brüsszel politikai ostobasága veszélybe sodorhatja az egész régiót” – Itt van Hernádi Zsolt öt legerősebb állítása – (VIDEÓ)

Hernádi: Hibás Brüsszel döntése

Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés”

Hernádi kendőzetlenül bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot. Szerinte ez nem más, mint „egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?” Különösen élesen fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

Nem az olcsó orosz olaj a MOL sikerének titka”

A MOL sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. „Ez így önmagában nem igaz. A MOL sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.” Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban „plusz nullás szükséges rossznak” számított. „Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag” – mondta.

Az EU egy darab vezetékre akarja rákötni Magyarországot – ez életveszélyes”

A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikai káoszt Hernádi nem finomítja: szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat. „Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz.”

Az INA-ügy egy koncepciós támadás volt – és én csak járulékos veszteség vagyok”

Az interjú egyik legdrámaibb része a horvát INA-ügy, amelyben Hernádit végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok.

„Rosszkorkor voltam rossz helyen. A hivatalos üzenet az volt: Hernádi úr nem cél, csak járulékos veszteség.

A vádemelés mögött összehangolt politikai és ügyészi akció állt, „ahol a legfőbb ügyész és egy újság tulajdonosa 15-20 SMS-t váltott naponta a kiszivárogtatásokról.”

„Bűncselekményt nem követtem el. És ha ma kellene újra megmenteni az INA-t, újra megtenném.”

Én versenypárti vagyok – győzzön a jobb”

A beszélgetés végén Hernádi rávilágított vezetői filozófiájára is: szerinte a siker kulcsa a verseny, az őszinte belső kritika és a gyors döntéshozatal. „Szeretek játszani, kártyázni, versenyezni – és ugyanígy vezetek vállalatot is. Nem teketóriázok, ha személyi döntést kell hozni. A legtöbb ember, aki miattam ment el, utólag azt mondta: jobb lett így.”És ami talán a legfontosabb: „A MOL igazi ereje nem az infrastruktúrában, hanem a fiatal csapatban van. Ők már a mi saját nevelésünk, és ez a legnagyobb sikerélményem.”