Szoboszlai olyan dicséretet kapott Liverpoolban, hogy arra minden magyar büszke lehet (VIDEÓ)

Folytatódik a liverpooli belháború a közösségi médiában: most Szoboszlai következett (FOTÓ)
Most nem az edzőteremből üzent a magyar középpályás.
Arne Slot, a Liverpool holland vezetőedzője szerint vannak dolgok, amiken még tud javítani, de amiben igazán kiemelkedik Szoboszlai Dominik, az a letámadása – ezen a téren nincs sok jobb játékos nála a világon.
Sajtótájékoztatót tartott az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédője a pénteki idényrajt előtt. A Bournemouth elleni mérkőzést megelőző médiaeseményen szóba került a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik is. A kérdés arra irányult, hogy a felkészülés alatt és a Crystal Palace ellen elveszített angol Szuperkupa-meccsen milyen teljesítményt nyújtott válogatottunk csapatkapitánya, aki a barátságos meccseken a korábbiakhoz képest más, hatos pozícióban is szerepelt. Arne Slot vezetőedző elmondta, mindkét szerepkörben (támadó és védekező) nagyon jól tud játszani.
Vannak dolgok, amiken még tud javítani, de ami igazán kiemelkedik Szoboszlai esetében, az a letámadása – ezen a téren nincs sok jobb játékos nála a világon. Tízesként jól találja meg a szabad területeket, talán a végső megoldásoknál, például a mélységi passzoknál van még hova fejlődnie, és ha a labda mögött játszik, akkor neki is alkalmazkodnia kell ehhez – gondolok itt a hosszú átadásaira. A Crystal Palace ellen nem ment neki annyira, de az vitathatatlan, hogy nagyon jó felkészülést zárt
– nyomatékosította a holland tréner.
Ezek alapján több, mint valószínű, hogy Szoboszlai Dominik kezdeni fog pénteken, már csak azért is, mert a holland Ryan Gravenberch még az előző idényben történő kiállítása miatt eltiltott lesz, így az argentin Alexis Mac Allisterrel fedhetik le a középpálya belső részét. Ugyanekkora esélye van Kerkez Milosnak is arra, hogy már a kezdő sípszó elhangzásakor ott legyen a pályán előző klubja, a Bournemouth ellen, miután a balhátvéd poszton a felkészülés alatt végig élvezte Slot bizalmát.
Az élet nagy kérdései...
Arne Slot egyébként azt is megerősítette, hogy az olasz futball egyik legnagyobb tehetsége, a Parma 18 éves belső védője, Giovanni Leoni is őket választotta, noha a szerződést még nem írták alá, így részleteket nem közölt. A másik sajtóhírt ugyanakkor nem szerette volna kommentálni, miszerint Marc Guéhi, a Crystal Palace angol válogatott csapatkapitánya is csatlakozik a védelemhez.
A Liverpool–Bournemouth angol bajnokit pénteken 21 órakor rendezik az Anfield Roadon.
Fotó: Franck Fife / AFP