Lejárt az eltiltás: visszatért hivatalába Marosvásárhely polgármestere

Az erdélyi város elöljárója csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét ellátja polgármesteri teendőit.

Ma éjféltől ismét teljes felelősséggel látom el a polgármesteri feladataimat”

– írta Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. Ehhez több fotót is mellékelt, amint átvesz több iratköteget a távollétében ügyvivő polgármesterként eljáró Kovács Mihály Levente RMDSZ-es alpolgármestertől.

A Pontmaros helyi portál közlése szerint a polgármesteri feladatkör gyakorlásától négy hónapja eltiltott Soós azután térhetett vissza a marosvásárhelyi városházára, hogy augusztus 6-án éjfélkort lejárt az ügyében elrendelt hatósági felügyelet és eltiltás. A román korrupcióellenes ügyészség ugyanis nem kérte ennek meghosszabbítását és újabb intézkedéseket sem jelentett be az elöljáró ellen. A DNA marosvásárhelyi kirendeltsége egyelőre nem adott ki tájékoztatást az ügyben.

Köszönöm mindenkinek, aki kitartott, dolgozott, hitt – különösen kollégáimnak és Önöknek, marosvásárhelyieknek”

– fogalmazott Soós Zoltán. Azt ígérte, hogy a következőkben „még nagyobb lendülettel” folytatódik a munka egy élhetőbb, fejlődő városért. „A nehézségek nem gyengítenek meg bennünket – csak megerősítenek” – húzta alá bejegyzésében.

Kovács Mihály Levente alpolgármester is közösségi oldalán üdvözölte felettese visszatérését.

„Győzött az igazság!” – írta.

Úgy vélte, a döntés nemcsak az elöljárót igazolja, azokat is, akik hittek benne. Marosvásárhelynek a közös munka folytatására, stabilitásra és együttműködésre van szüksége – tette hozzá.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) marosvásárhelyi és Maros megyei szervezete kezdettől kiállt Soós Zoltán mellett. Politikai indíttatásúnak nevezték az ügyet, mely által meggyőződésük szerint a román hatalom és igazságszolgáltatás a közösségi stabilitást és az etnikai együttműködés modelljét akarta megbontani a románok és magyarok által szinte fele-fele arányban lakott Marosvásárhelyen. Az RMDSZ egy hete online petíciót indított annak érdekében, hogy az elöljáró mielőtt visszatérhessen hivatalába.

A DNA tavaly decemberben indított vizsgálatot Soós Zoltán ellen korrupció gyanújával. Az ügyészek szerint a polgármester 2021-2024 között 1 009 764 lej (83,4 millió forint) értékben fogadott el műtárgyakat egy üzletembertől cserébe azért, hogy a városháza közbeszerzési szerződéseket kössön az illető cégével, és időben fizessen. A DNA szerint az ügyben gyanúsítottként szereplő üzletember cégével a városháza közterületek és a csatornarendszer karbantartására, illetve infrastrukturális beruházások kivitelezésére kötött szerződést.

A DNA szerint 2022. november 25-én Soós Zoltán egy általa ellenőrzött egyesületen keresztül további 30 ezer lej értékű, szponzori szerződés formájában kifizetett vesztegetést fogadott el az üzletember egyik vállalkozásától, annak ellentételezéseként, hogy a polgármesteri hivatal kilenc alkalommal együttesen 275 355 lej értékű beszerzési szerződést kötött az illető céggel.

A DNA marosvásárhelyi kirendeltsége áprilisban bejelentette, hogy Soós Zoltán ügyében kiterjesztették a bűnvádi eljárást, és a vesztegetés elfogadásának gyanúja mellett nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználásával és erre való felbujtással is gyanúsítják. Az elöljárót 60 napra polgármesteri feladatköre gyakorlásától is eltiltották, a tiltást júniusban újabb 60 napra meghosszabbították.

Soós Zoltán 2020 óta Marosvásárhely polgármestere, tavaly választották újra. Mindkét alkalommal függetlenként, a magyar politikai szervezetek támogatásával nyert választást az erdélyi városban.

(MTI)