Ötletből érték – a kreativitás a gazdasági növekedés motorja (X)

Adatok támasztják alá, hogy megéri IP-oltalmakat szerezni

Az EUIPO (Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) 2025-ös kutatása szerint azok a vállalatok, amelyek rendelkeznek szellemi tulajdonjogokkal, átlagosan 23,8 százalékkal több bevételt termelnek alkalmazottanként, és 22 százalékkal magasabb bért fizetnek, mint azok, amelyek nem rendelkeznek oltalmakkal. Ugyanakkor az európai kis- és középvállalkozások mindössze 9 százaléka él az IP (szellemi tulajdon) védelem eszközeivel. Magyarországon ez az arány mindössze kb. 4 százalék. „Az SZTNH feladata, hogy mindenki számára elérhetővé tegye azokat az eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek révén az egyéni kreativitásból a jogi oltalmazás eszközeivel valódi gazdasági érték születhet. Hiszek abban, hogy a magyar innováció jövője az együttműködésben, a tudásban és a szellemi tulajdon tudatos kezelésében és hasznosításában rejlik” – teszi hozzá Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke.

A szellemi tulajdon menedzselésének előnye konkrét számokban is megmutatkozik: 2007 és 2023 között az európai magántőke- és kockázatitőke-szektor 809 milliárd eurót fektetett be 56 ezer uniós vállalatba. A befektetések 20%-a szabadalommal, 40%-a védjeggyel rendelkező, 15%-a pedig komplex IP-portfólióval bíró vállalatokhoz került. A piac tehát értékeli az immateriális javak – közöttük a szellemi tulajdonvédelmi jogok – meglétét és tudatos kezelését már a kezdő vállalkozások esetében is.

Ötletből érték, értékből jövő

Az SZTNH 130 éves tapasztalatra épít, ugyanakkor lépést tart a technológiai fejlődéssel. „Patinás múlt, ugyanakkor jövőbe tekintés és modern működés jellemez minket” – fogalmaz Farkas Szabolcs, a hivatal elnöke. „A hivatal működését optimalizáljuk, a folyamatokat digitalizáljuk és hatékonyabbá tesszük, ez a jövőnk záloga. A különböző iparjogvédelmi bejelentések elektronikus úton is intézhetők, az adatszolgáltatás egy része már blockchain alapú, különös figyelmet fordítunk az információbiztonságra, a weboldalunkat pedig most újítottuk meg az érdeklődők és ügyfelek igényeit szem előtt tartva. Figyeljük a nemzetközi trendeket és azokat igyekszünk alakítani is. Egy ilyen komplex, a szellemitulajdon-védelem teljes spektrumát kezelő intézménynek képesnek kell lennie a folyamatos megújulásra.”