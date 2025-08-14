Látványos térképen a brutális különbségek: Magyarország az élmezőnyben, Románia sereghajtó az EU-ban

Ismét cáfolta az Eurostat azt az elterjedt vélekedést, hogy Magyarország lenne az Európai Unió legszegényebb tagállama – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Sebestyén Géza közgazdász. Az uniós statisztikai hivatal térképe azt mutatja, mekkora aránya nem tud fedezni váratlan kiadásokat az egyes régiók lakosságának.

A legrosszabb helyzetben a görög Jón-szigetek vannak, ahol a családok kétharmada érintett. Hasonlóan magas, 60 százalék körüli értéket mértek az olasz Calabriában, a francia Guyane-ban és a bolgár Severoiztochen térségben is. Az adatok szerint az EU három legszegényebb országa

Görögország, Bulgária és Románia, de Dél-Olaszország számos régiója sem áll jobban.

Sebestyén szerint Magyarország több mutatóban nemcsak a legrosszabb helyzetű országokat, de még Franciaországot is megelőzi. Nyugat-Magyarország teljesítménye pedig Ausztriával van egy szinten.