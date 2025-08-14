Ft
Sebestyén Géza Magyarország Eurostat EU Románia

Látványos térképen a brutális különbségek: Magyarország az élmezőnyben, Románia sereghajtó az EU-ban

2025. augusztus 14. 10:33

Sebestyén Géza az Eurostat adatai alapján elemezte, hogy az egyes régiók lakosságának mekkora hányada nem képes fedezni egy váratlan pénzügyi kiadást.

2025. augusztus 14. 10:33
null

Ismét cáfolta az Eurostat azt az elterjedt vélekedést, hogy Magyarország lenne az Európai Unió legszegényebb tagállama – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Sebestyén Géza közgazdász. Az uniós statisztikai hivatal térképe azt mutatja, mekkora aránya nem tud fedezni váratlan kiadásokat az egyes régiók lakosságának.

A legrosszabb helyzetben a görög Jón-szigetek vannak, ahol a családok kétharmada érintett. Hasonlóan magas, 60 százalék körüli értéket mértek az olasz Calabriában, a francia Guyane-ban és a bolgár Severoiztochen térségben is. Az adatok szerint az EU három legszegényebb országa 

Görögország, Bulgária és Románia, de Dél-Olaszország számos régiója sem áll jobban.

Sebestyén szerint Magyarország több mutatóban nemcsak a legrosszabb helyzetű országokat, de még Franciaországot is megelőzi. Nyugat-Magyarország teljesítménye pedig Ausztriával van egy szinten.

vege-van-kicsik
•••
2025. augusztus 14. 11:56 Szerkesztve
Amikor már nem az a narratíva, hogy "utolérjük Ausztriát", hanem hogy "Romániában sem jobb", az beismerés az alkalmatlanságra, inkompetenciára. Köszönjük, balfaszok. 15 év kétharmad, rekord EU-pénzeső és a végére ott tartunk, hogy ne sírjatok jobbágyok, Romániában is szar. Gratulálok. 👏
Válasz erre
0
1
lofejazagyban-2
2025. augusztus 14. 11:55
mondanám, hogy a vikingek mellett a Monarchia területei állnak a legjobban.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 14. 11:29
Az jó lenne , ha felvennénk Ukrajnát. Az EU elkezdene szétesni. GERxit FRAxit
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 14. 11:28
Picnic Niki Ha felvesszük Ukrajnáét , MINDENKI a "nettó befizető" kategória lesz Isn't it ?
Válasz erre
2
0
