Látványos térképen a brutális különbségek: Magyarország az élmezőnyben, Románia sereghajtó az EU-ban

Derült égből: egy pillanat alatt helyretették a liberális közgazdászokat és okoskodókat
Végérvényesen kiderült, hogy Magyarország az egyik legélhetőbb hely Európában.
Sebestyén Géza az Eurostat adatai alapján elemezte, hogy az egyes régiók lakosságának mekkora hányada nem képes fedezni egy váratlan pénzügyi kiadást.
Ismét cáfolta az Eurostat azt az elterjedt vélekedést, hogy Magyarország lenne az Európai Unió legszegényebb tagállama – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Sebestyén Géza közgazdász. Az uniós statisztikai hivatal térképe azt mutatja, mekkora aránya nem tud fedezni váratlan kiadásokat az egyes régiók lakosságának.
A legrosszabb helyzetben a görög Jón-szigetek vannak, ahol a családok kétharmada érintett. Hasonlóan magas, 60 százalék körüli értéket mértek az olasz Calabriában, a francia Guyane-ban és a bolgár Severoiztochen térségben is. Az adatok szerint az EU három legszegényebb országa
Görögország, Bulgária és Románia, de Dél-Olaszország számos régiója sem áll jobban.
Sebestyén szerint Magyarország több mutatóban nemcsak a legrosszabb helyzetű országokat, de még Franciaországot is megelőzi. Nyugat-Magyarország teljesítménye pedig Ausztriával van egy szinten.
Ezt is ajánljuk a témában
Végérvényesen kiderült, hogy Magyarország az egyik legélhetőbb hely Európában.
A nyitókép illusztráció (Daniel MIHAILESCU / AFP)
***