Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Oroszország Donald Trump

Oroszország frontálisan megy szembe Trumppal: hivatalosan is elutasították a területcsere-javaslatot

2025. augusztus 14. 12:08

Az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.

2025. augusztus 14. 12:08
null

Oroszország hivatalosan is visszautasította Donald Trump azon felvetését, miszerint az ukrajnai háborút területcserével lehetne rendezni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nincs szükség itt semmiféle új dolog kitalálására. Az Oroszországi Föderáció területi felépítését országunk alkotmánya rögzíti.

Ez mindent elmond. Ezért, ami az orosz delegáció céljait illeti az alaszkai tárgyalásokon, azokat kizárólag a nemzeti érdekek diktálják” – mondta Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának igazgatóhelyettese a Lenta.ru beszámolója szerint. 

Hozzátette, hogy az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

***

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2025. augusztus 14. 13:51
Aki komolyan arra számított,hogy területcsere vagy egyéb lesz szövegértési problémái vannak. Az oroszok megmondták,hogy nem lesz NATO és uniós tag Ukrajna. A Krim és a 4 megye. orosz. Ukrajnát demilitarizálni kell. Az ellopott orosz vagyont vissza kell venni.A banderistákat és a támogatóikat bíróság elé kell állítani Oroszországban. Mit lehet ezen nem érteni? Kretén nyugati vezetők és újságírók! Úgy lesz mint 44 -ben. " vlaszovista, falhoz"
Válasz erre
4
0
viktor69szajer
2025. augusztus 14. 13:41
martens 2025. augusztus 14. 12:41 Az orosz bolond lenne leállni ennyi emberveszteség után. Most kezdenek igazán feljönni, látszik a legutóbbi áttörés után 20 km-t is mentek előre az adott frontszakasznál."" Mondja a békepárti fideszes.BRUHAHA
Válasz erre
0
3
fidelcastro
2025. augusztus 14. 13:41
Lakat1983fidelcastro 2025. augusztus 14. 12:49 Melyik megállapodást tartotta be az ún. "Nyugat"...? A Budapesti memorandumot? A budapesti memorandumot 2014.02.27.én Oroszország szegte meg a Krím megszállásával.
Válasz erre
0
1
tajoska
2025. augusztus 14. 13:29
Frontálisan megy szembe? Ez mit jelent?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!