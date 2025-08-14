Nincs szükség itt semmiféle új dolog kitalálására. Az Oroszországi Föderáció területi felépítését országunk alkotmánya rögzíti.

Ez mindent elmond. Ezért, ami az orosz delegáció céljait illeti az alaszkai tárgyalásokon, azokat kizárólag a nemzeti érdekek diktálják” – mondta Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának igazgatóhelyettese a Lenta.ru beszámolója szerint.

Hozzátette, hogy az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.