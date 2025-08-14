Trump nemes gesztussal lepte meg a csúcstalálkozó előtt Putyint: ilyen ajándékra senki nem számított
Az Egyesült Államok kormánya meglepte az orosz elnököt.
Az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.
Oroszország hivatalosan is visszautasította Donald Trump azon felvetését, miszerint az ukrajnai háborút területcserével lehetne rendezni.
Nincs szükség itt semmiféle új dolog kitalálására. Az Oroszországi Föderáció területi felépítését országunk alkotmánya rögzíti.
Ez mindent elmond. Ezért, ami az orosz delegáció céljait illeti az alaszkai tárgyalásokon, azokat kizárólag a nemzeti érdekek diktálják” – mondta Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának igazgatóhelyettese a Lenta.ru beszámolója szerint.
Nem pénteken fognak elnémulni Ukrajnában a fegyverek.
