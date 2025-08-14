Trump nemes gesztussal lepte meg a csúcstalálkozó előtt Putyint: ilyen ajándékra senki nem számított

Az Egyesült Államok kormánya átmenetileg felfüggesztett néhány, Oroszországra kivetett szankciót, hogy lehetővé tegye Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozóját Alaszkában.

A washingtoni pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán kiadott egy különleges engedélyt, amely ideiglenesen, augusztus 20-ig felfüggeszt bizonyos, Oroszország ellen életbe léptetett szankciókat. Az átmeneti mentesség kifejezetten azokra a tranzakciókra vonatkozik, amelyek

szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak”

az alaszkai kormányközi találkozón való részvételéhez vagy annak lebonyolításához.