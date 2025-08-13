Óriási ajándékot kaphat Putyin Brüsszeltől – csupán egyetlen lépés választja el tőle

Meglepő, hogy melyik vezetővel egyeztetett Putyin a Trump-találkozó előtt
Miközben Trump az európai vezetőkkel tárgyal, az orosz elnököt megcsörgette az észak-koreai diktátor.
Ukrajna nyugati szövetségesei egy merőben új stratégiát fontolgatnak.
Az Ukrajna elleni háború befejezésének reményében az Európai Unió vezetői egy olyan tervet fontolgatnak, amely fokozatosan enyhítené az Oroszország elleni szankciókat egy teljes tűzszüneti megállapodás esetén – értesült a Sky News. Az EU Tanács elnökségéhez közel álló források szerint a korlátozások enyhítése szigorú feltételekhez kötődne:
ha a tűzszünet sérülne, az intézkedéseket azonnal visszaállítanák.
A koncepció első lépése egy 15 napos azonnali tűzszünet lenne, amely alatt a szankciók továbbra is érvényben maradnának. Ezt követően egy hosszabb távú, strukturált fegyvernyugvás kialakítása lenne a cél, amely megnyithatná az utat a gazdasági korlátozások fokozatos feloldása előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben Trump az európai vezetőkkel tárgyal, az orosz elnököt megcsörgette az észak-koreai diktátor.
Eközben Olaszországból érkező kormányzati információk szerint Róma arra készül, hogy arra ösztönözze Donald Trumpot:
vonja be az európai országokat az Ukrajnáról folytatott, Vlagyimir Putyinnal tervezett tárgyalásaiba.
Egy olasz diplomata szerint ez elengedhetetlen, mivel Trump korábban azt kérte a kontinens államaitól, hogy növeljék katonai kiadásaikat, így jogos igényük van beleszólni a háború jövőjét érintő döntésekbe.
Ezt is ajánljuk a témában
Putyin ellen 2023 márciusa óta érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott elfogatóparancs.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml poo/Vjacseszlav Prokofjev