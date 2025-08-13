Óriási ajándékot kaphat Putyin Brüsszeltől – csupán egyetlen lépés választja el tőle

Az Ukrajna elleni háború befejezésének reményében az Európai Unió vezetői egy olyan tervet fontolgatnak, amely fokozatosan enyhítené az Oroszország elleni szankciókat egy teljes tűzszüneti megállapodás esetén – értesült a Sky News. Az EU Tanács elnökségéhez közel álló források szerint a korlátozások enyhítése szigorú feltételekhez kötődne:

ha a tűzszünet sérülne, az intézkedéseket azonnal visszaállítanák.

A koncepció első lépése egy 15 napos azonnali tűzszünet lenne, amely alatt a szankciók továbbra is érvényben maradnának. Ezt követően egy hosszabb távú, strukturált fegyvernyugvás kialakítása lenne a cél, amely megnyithatná az utat a gazdasági korlátozások fokozatos feloldása előtt.