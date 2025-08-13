Ft
08. 13.
szerda
Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin Európai Unió

Óriási ajándékot kaphat Putyin Brüsszeltől – csupán egyetlen lépés választja el tőle

2025. augusztus 13. 16:10

Ukrajna nyugati szövetségesei egy merőben új stratégiát fontolgatnak.

2025. augusztus 13. 16:10
null

Az Ukrajna elleni háború befejezésének reményében az Európai Unió vezetői egy olyan tervet fontolgatnak, amely fokozatosan enyhítené az Oroszország elleni szankciókat egy teljes tűzszüneti megállapodás esetén – értesült a Sky News. Az EU Tanács elnökségéhez közel álló források szerint a korlátozások enyhítése szigorú feltételekhez kötődne: 

ha a tűzszünet sérülne, az intézkedéseket azonnal visszaállítanák.

A koncepció első lépése egy 15 napos azonnali tűzszünet lenne, amely alatt a szankciók továbbra is érvényben maradnának. Ezt követően egy hosszabb távú, strukturált fegyvernyugvás kialakítása lenne a cél, amely megnyithatná az utat a gazdasági korlátozások fokozatos feloldása előtt.

Eközben Olaszországból érkező kormányzati információk szerint Róma arra készül, hogy arra ösztönözze Donald Trumpot: 

vonja be az európai országokat az Ukrajnáról folytatott, Vlagyimir Putyinnal tervezett tárgyalásaiba.

Egy olasz diplomata szerint ez elengedhetetlen, mivel Trump korábban azt kérte a kontinens államaitól, hogy növeljék katonai kiadásaikat, így jogos igényük van beleszólni a háború jövőjét érintő döntésekbe.

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml poo/Vjacseszlav Prokofjev

 

ördöngös pepecselés
2025. augusztus 13. 16:27
"növeljék katonai kiadásaikat, így jogos igényük van beleszólni a háború jövőjét érintő döntésekbe" pontosan. De itt békekötésről akarnak tárgyalni, ezért nem hívták meg a háború pártiakat
fogas paduc
2025. augusztus 13. 16:25
És akkor a Nyugat ezt úgy tartja be, mint a minszki megállapodásokat? Kicsit hasonlít a szituáció a Gyalog Galopp c. film aon jelenetére, amikor a fekete lovag döntetlent ajánl , miután már elvesztette mindkét karját és lábát.......
elégia
2025. augusztus 13. 16:17
Rövidesen Zelenszkij ölelgetését felváltja Putyin ölelgetése. Mosoly és csóközön.
ihavrilla
2025. augusztus 13. 16:17
És mi van, ha Ukrajna sérti meg a tűzszünetet? Megdícsérik?
