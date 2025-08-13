Meglepő, hogy melyik vezetővel egyeztetett Putyin a Trump-találkozó előtt

Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 12-én telefonon beszélt Kim Dzsong Un észak-koreai diktátorral – jelentette be a Kreml.

Oroszország és Észak-Korea kapcsolata az utóbbi években egyre szorosabbá vált, különösen miután Moszkva Ukrajna megszállása után egyre nagyobb geopolitikai elszigetelődéssel szembesült – írja a Kyiv Independent.

A Kreml által közzétett telefonbeszélgetésről szóló közlemény szerint Putyin „információkat osztott meg” Kimmel a Trumppal folytatandó tárgyalásokról.

A telefonbeszélgetésre alig néhány nappal azelőtt került sor, hogy Putyin augusztus 15-én személyesen tárgyal az ukrajnai háború befejezéséről. A Trump-kormány a találkozót a békefolyamat áttörésének tekinti.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasította bármilyen terület átadását, és a tárgyalások első lépéseként tűzszünetet sürgetett, amit Kijev európai partnerei is támogatnak. Trump maga a tárgyalásokat „tapogatózó találkozónak” nevezte, amelynek célja Oroszország béke iránti hajlandóságának felmérése.

A Washington és Moszkva közötti közvetlen tárgyalások előtt Putyin augusztus 8-án telefonon beszélt Kína, Fehéroroszország és India vezetőivel.

Az észak-koreai állami média szerint a két vezető a közelgő tárgyalásokon kívül „a jövőbeni együttműködés megerősítésére irányuló szándékukról” is beszélt, a korábban aláírt átfogó stratégiai partnerségi megállapodás keretében. A Kreml hasonló nyilatkozatot tett.

Észak-Korea tavaly mintegy 11 ezer katonát küldött Oroszország Kurszk régiójába, hogy segítsen visszaverni az ukrán támadást, és júliusban ígéretet tett, hogy „feltétel nélkül” támogatja Oroszország Ukrajna elleni háborúját.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP