Bilincs kattanhat Putyin kezén Alaszkában

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Az orosz és az amerikai elnök találkozója nemcsak a diplomáciai egyeztetések, hanem a nemzetközi jogi kockázatok miatt is kiemelt figyelmet kap – írta meg a snopes.com.

Putyin ellen 2023 márciusa óta érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által kiadott elfogatóparancs,

amelyet háborús bűncselekményekkel kapcsolatos felelőssége indokolt. Elméletileg bármely olyan országban lecsaphatnának rá, amely elismeri az ICC hatáskörét, ám eddig senki sem vállalta ezt a lépést.

Az alaszkai találkozó azonban nem jelent közvetlen fenyegetést Putyin számára. Oroszország nem csatlakozott az ICC-hez, az Egyesült Államok pedig 2002-ben visszavonta aláírását, így a nemzetközi jogi kockázatok érvényesítése gyakorlatilag kizárt. A találkozó tehát az orosz elnök számára várhatóan biztonságos keretek között zajlik, és a diplomáciai egyeztetésekre koncentrálhat.