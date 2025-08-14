Ft
08. 14.
csütörtök
Ukrajna béke tűzszünet elnök Oroszország Alaszka Donald Trump Vlagyimir Putyin

Hatalmas fordulat: Putyin nem békét kötni megy Alaszkába

2025. augusztus 14. 10:40

Nem pénteken fognak elnémulni Ukrajnában a fegyverek.

2025. augusztus 14. 10:40
null

Alekszander Kotsz orosz haditudósító és több amerikai újság is arról ír, hogy pénteken az amerikai és az orosz elnök Donald Trump, valamint Vlagyimir Putyin tárgyalása során valószínűleg nem esik majd szó területi megegyezésről Oroszország és Ukrajna között. – szemlézte a Portfolio az az orosz MK protlát.

A háború biztosan nem fog pénteken véget érni és a tűzszünet valószínűsége is elég alacsony.”

– jelentette ki az orosz hadi szakértő. Szerinte Oroszország jelenleg nyerésre áll a háborúban, kizárólag Ukrajna érdeke, hogy tűzszünet legyen. Valamint kiemelte azt is, hogy az oroszok attól tartanak, hogy hasonlóan a 2014-es és 2022-es donyecki tűzszünethez, ezúttal is csak erőgyűjtésre használná fel Ukrajna a fegyverek elhalkulásának időszakát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

***

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tajoska
2025. augusztus 14. 12:00
Egyik megdöbbentő iromány a másik után. Az AI az előállító?
Obsitos Technikus
2025. augusztus 14. 12:00
Trump se. Ugyanis nem állnak háborúban egymással.
vege-van-kicsik
2025. augusztus 14. 11:46
Jé, az oroszokban nem lehet megbízni, milyen érdekes.
abcd2k
2025. augusztus 14. 11:45
- Figyelj Vlagyimir, már beléptetek arra a területre, amire mi már szerződést kötöttünk Zelenszkijjel, nem kéne tovább menni. - Donald, most soroljam, mi hány szerződést kötöttünk veletek, amit sorra megszegtetek, kijátszottatok? - Na, jó de ti se vagytok egy matyó hímzés, ahogy Orbán mondta, egyébként meg Eurázsia felől is meg tudunk benneteket szorongatni. - Kétségtelen az ukránok miatt elhanyagoltuk azt a régiót, de azért ott több száz éves múltunk van, ne legyenek hosszútávú reményeitek. A lényeg, még egyszer nem adunk lehetőséget Ukrajna felfegyverzésére, inkább Ukrajna sem lesz. - Túl sok pénzt fektettünk Ukrajnába, meztelen seggel nem jöhetünk el. - Majd még kitalálunk valamit nektek is. Legközelebb Vlagyivosztok? - OK! -
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!