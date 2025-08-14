Alekszander Kotsz orosz haditudósító és több amerikai újság is arról ír, hogy pénteken az amerikai és az orosz elnök Donald Trump, valamint Vlagyimir Putyin tárgyalása során valószínűleg nem esik majd szó területi megegyezésről Oroszország és Ukrajna között. – szemlézte a Portfolio az az orosz MK protlát.

A háború biztosan nem fog pénteken véget érni és a tűzszünet valószínűsége is elég alacsony.”

– jelentette ki az orosz hadi szakértő. Szerinte Oroszország jelenleg nyerésre áll a háborúban, kizárólag Ukrajna érdeke, hogy tűzszünet legyen. Valamint kiemelte azt is, hogy az oroszok attól tartanak, hogy hasonlóan a 2014-es és 2022-es donyecki tűzszünethez, ezúttal is csak erőgyűjtésre használná fel Ukrajna a fegyverek elhalkulásának időszakát.