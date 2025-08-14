A Telegraph megtudta: órák kérdése, és ezt ajánlja Trump Putyinnak az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe
Különleges üzletet akar ajánlani az USA elnöke a Telegraph szerint.
Nem pénteken fognak elnémulni Ukrajnában a fegyverek.
Alekszander Kotsz orosz haditudósító és több amerikai újság is arról ír, hogy pénteken az amerikai és az orosz elnök Donald Trump, valamint Vlagyimir Putyin tárgyalása során valószínűleg nem esik majd szó területi megegyezésről Oroszország és Ukrajna között. – szemlézte a Portfolio az az orosz MK protlát.
A háború biztosan nem fog pénteken véget érni és a tűzszünet valószínűsége is elég alacsony.”
– jelentette ki az orosz hadi szakértő. Szerinte Oroszország jelenleg nyerésre áll a háborúban, kizárólag Ukrajna érdeke, hogy tűzszünet legyen. Valamint kiemelte azt is, hogy az oroszok attól tartanak, hogy hasonlóan a 2014-es és 2022-es donyecki tűzszünethez, ezúttal is csak erőgyűjtésre használná fel Ukrajna a fegyverek elhalkulásának időszakát.
Az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.
A lap azt fejtegette, hogy mi lehet az orosz elnök valódi célja a találkozással.
Tehetetlen Ukrajna a Pokrovszk környéki orosz előrenyomulással szemben.