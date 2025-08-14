Ft
08. 14.
csütörtök
kőolaj Magyarország dróntámadás Ukrajna Oroszország Szijjártó Péter

Az oroszok felhívták Szijjártót: tisztázták, milyen következményei lesznek az ukránok támadásának

2025. augusztus 14. 11:36

Ukrajna szerdán intézett dróntámadást a Barátság kőolajvezeték ellen.

2025. augusztus 14. 11:36
null

A javítási munkálatok folyamatosan zajlanak Oroszországban, így jó eséllyel pénteken folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé az előző napi ukrán dróncsapás után – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.

Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé”

– tudatta. „Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást” – szögezte le.

(MTI/Mandiner.hu) 

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Picnic Niki
2025. augusztus 14. 12:13
Az ismeretlen tettes ellen indított nyomozás annak feltárásra indult, hogy a hegyvidéki önkormányzat alkalmazottja jogszerűen takarított-e éveken át Pokorni Zoltán, volt fideszes polgármester házában. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyanis bennfentes információk alapján közölte, hogy az önkormányzat dolgozója rendszeresen munkaidőben takarított a Fidesz polgármesterének hidegkúti házában.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 14. 12:12
ki kell dönteni a villany vezetéket "véletlenlenül" a gáz vezetékre is ráférne egy hathónapos karbantartás. sokan azt se tudják amilyen húgyagyúak hogy a gázolaj (amivel az uki tankok működnek) nagy része azon csövön átfolyó olajból készül,amit aztán ez barbár nép importál. na,ezt is le kéne állítani!
Válasz erre
0
0
ricsi1975
2025. augusztus 14. 12:10
Mi kell még hogy elzárjuk az ukranok felé a gázt, meg az áramot?
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. augusztus 14. 12:00 Szerkesztve
Ostoba ukránok kiszeretnék provokálni hogy milyen is országosan 40% villamos energia Nélkül az élet felsem fogják hogy csak.nekünk Van 750KV vezeték hálózatunk ami rekord Keletközép európában a többi szűkebb kereszt metszetü vonalak pl Ausztria 420KV Képtelen lenne átvenni ..a megnövekedett teljesítmény igényét folyamatos biztonsági Zárásokat ennek eredményeként áramszálitasi Kimaradásokat eredményezne .hát nincs közöttünk egy szak ember aki ezt levezetné hogy nem érdemes veszélybe Sodorniuk pl dronnak gyártási folyamatait Vagy védelmi rendszer fontos pontjai..stb
Válasz erre
4
1
