Az oroszok felhívták Szijjártót: tisztázták, milyen következményei lesznek az ukránok támadásának

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.

Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé”

– tudatta. „Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást” – szögezte le.

(MTI/Mandiner.hu)