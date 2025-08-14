Az oroszok felhívták Szijjártót: tisztázták, milyen következményei lesznek az ukránok támadásának

Ez Magyarországot is fenyegeti: brutális csapás érte a Barátság kőolajvezeték kulcsállomását (VIDEÓ)
A létesítményben hatalmas tűz keletkezett.
Ukrajna szerdán intézett dróntámadást a Barátság kőolajvezeték ellen.
A javítási munkálatok folyamatosan zajlanak Oroszországban, így jó eséllyel pénteken folytatódhat a kőolajszállítás Magyarország felé az előző napi ukrán dróncsapás után – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy Pavel Sorokinnal áttekintették a kialakult helyzetet, miután Ukrajna tegnap ismételten támadta a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat.
Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé”
– tudatta. „Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást” – szögezte le.
„Ukrajna ne veszélyeztesse hazánk energiaellátását egy olyan háborúban, amihez semmi közünk!” – fogalmazott a miniszter.
