Ez Magyarországot is fenyegeti: brutális csapás érte a Barátság kőolajvezeték kulcsállomását (VIDEÓ)

Ezzel még feljebb tornásznák az energiaárakat.
A létesítményben hatalmas tűz keletkezett.
Az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága (GUR) közlése szerint drónokkal hajtottak végre csapást a Barátság kőolajvezeték Unyecsa városában található szivattyúállomásán az oroszországi Brjanszki területen. A támadást a GUR más ukrán katonai egységekkel együtt koordinálta,
és a létesítményben jelentős tűz keletkezett”
– számolt be róla a karpathir.com.
Információk szerint szerda hajnalban több robbanás hallatszott Unyecsában és környékén, amelyet követően a tűzoltósági egységek is kivonultak a helyszínre. A GUR közleménye kiemelte, hogy az unyecsai állomás a Barátság kőolajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja, amely az AK Transznyeftyeprodukt holding tulajdonában van, és stratégiai jelentőséggel bír az orosz hadiipar ellátásában.
A Barátság kőolajvezeték teljes hossza megközelíti a kilencezer kilométert, és a létesítmény kulcsfontosságú a nyersolaj szállításában.
