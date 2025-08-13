Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború barátság kőolajvezeték dróntámadás

Ez Magyarországot is fenyegeti: brutális csapás érte a Barátság kőolajvezeték kulcsállomását (VIDEÓ)

2025. augusztus 13. 13:32

A létesítményben hatalmas tűz keletkezett.

2025. augusztus 13. 13:32
null

Az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága (GUR) közlése szerint drónokkal hajtottak végre csapást a Barátság kőolajvezeték Unyecsa városában található szivattyúállomásán az oroszországi Brjanszki területen. A támadást a GUR más ukrán katonai egységekkel együtt koordinálta, 

és a létesítményben jelentős tűz keletkezett”

– számolt be róla a karpathir.com.

Információk szerint szerda hajnalban több robbanás hallatszott Unyecsában és környékén, amelyet követően a tűzoltósági egységek is kivonultak a helyszínre. A GUR közleménye kiemelte, hogy az unyecsai állomás a Barátság kőolajvezeték-hálózat legnagyobb csomópontja, amely az AK Transznyeftyeprodukt holding tulajdonában van, és stratégiai jelentőséggel bír az orosz hadiipar ellátásában.

A Barátság kőolajvezeték teljes hossza megközelíti a kilencezer kilométert, és a létesítmény kulcsfontosságú a nyersolaj szállításában. 

Nyitókép: X.com/Status-6

 

 

Upuaut
2025. augusztus 13. 13:48
Ez nekünk szólt. Remélem. Ukrajna nem kap több gázolajat és áramot Magyarországtól, amíg helyre nem áll a kőolajellátás!
Linne
2025. augusztus 13. 13:45
Ha emiatt nem kapunk olajat, le kell kapcsolni az Ukrajnába irányuló energia-transzferokat. Azonnal. Ezek másból nem értenek.
pipa89
2025. augusztus 13. 13:43
Hümm, ha bennünket kár ér, akkor sajnos vissza kell fognunk az energia-szolgáltatást Ukrajna felé, hiszen drágább lesz pótolnunk a kiesést, ugyebár. Esetleg a tranzitdíjat sajnos emelnünk kell.
Nasi12
2025. augusztus 13. 13:39 Szerkesztve
És még a hamaszt tekintik terroristának. Az északit is ukránok robbantották fel. A homlokukra írták az amerikaiak, hogy ukránok és kész. A világ így már tapsolt. De mi nem tapsolunk, mert nekünk a barátság vezetéken jön az olaj. Ránk nem az oroszok, hanem az ukránok veszélyesek nemzetbiztonságilag. Barátságtalanul bánnak a barátság vezetékkel.😀
