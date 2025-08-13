Szijjártó teljesen kiakadt, hogy Ukrajna szándékosan veszélyezteti hazánk energiaellátását – ment is a felszólítás Zelenszkijnek

Ahogy arról már beszámoltunk szerda hajnalban ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amelynek következtében veszélybe kerülhet hazánk kőolaj ellátása.

Az eseményeket Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében felháborítónak nevezte.

Szerinte az, hogy Ukrajna egy ilyen támadással veszélybe sodorja hazánk kőolaj ellátását annak fényében tűrhetetlen, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója.

„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!” – írja a miniszter.