08. 13.
szerda
Szijjártó teljesen kiakadt, hogy Ukrajna szándékosan veszélyezteti hazánk energiaellátását – ment is a felszólítás Zelenszkijnek

2025. augusztus 13. 15:59

„Ukrajna ne veszélyeztesse hazánk energiaellátását egy olyan háborúban, amihez semmi közünk!” – fogalmazott a miniszter.

2025. augusztus 13. 15:59
Ahogy arról már beszámoltunk szerda hajnalban ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amelynek következtében veszélybe kerülhet hazánk kőolaj ellátása.

Az eseményeket Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében felháborítónak nevezte. 

Szerinte az, hogy Ukrajna egy ilyen támadással veszélybe sodorja hazánk kőolaj ellátását annak fényében tűrhetetlen, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója.

„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!” – írja a miniszter.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád””

orokkuruc-2
2025. augusztus 13. 16:24
Picit árnyal a képen, hogy rajtunk csak keresztül megy. (ha jól tudom)
madar6-54
2025. augusztus 13. 16:21
Ne kérjük, teljesen felesleges ezekkel beszélni is. Végre álljunk már a sarkunkra, szüntessük meg a hozzájuk menő szolgáltatásokat. Ezek teljesen hülyének néznek minket.
grenki-2
2025. augusztus 13. 16:09
"Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója." Na ez a qurva nagy baj! Rég le kellett volna már állítani!
balbako_
2025. augusztus 13. 16:07
Figyelmeztetésül le kell zárni az áramot mondjuk egy napra. Csak miheztartás végett.
