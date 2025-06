Kiürülhet Ukrajna a háború végén? – a migrációkutató szerint több mint tízmillióan indulhatnak el az Európai Unióba

Hogyan befolyásolná ezt a folyamatot Ukrajna esetleges EU-csatlakozása?

Ukrajna esetleges EU-csatlakozása biztosan erősödő migrációs nyomást okozna, hiszen jelentős munkaerő-áramlás indulna el Ukrajnából az unió többi tagállama felé. Persze az EU-ban minden friss csatlakozó esetén be lehet vezetni legfeljebb hét évre évre szóló átmeneti korlátozást a munkavállalásra és a szabad mozgásra vonatkozóan. Ezt kettő, majd három, majd újabb két év után vizsgálják felül. Magyarország esetében ez kettő, majd három évig tartott, a románok esetén pedig hét évig húzták a folyamatot. Az ukránokat is vissza lehetne tehát tartani, ám mindez nem változtat azon, hogy már most is van több mint ötmillió ukrán menekült, akik az átmeneti időszakban is tartózkodhatnak és dolgozhatnak nyugat-európai országokban. Olyan tagállamokra kell itt gondolni, amelyeknek rendkívül nagy szükségük van a magas hozzáadott értékkel bíró munkavállalókra, amelyeket Ukrajna nagy számban biztosít, ezért a csatlakozást követően valószínűleg olyan intézkedéseket hoznának, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az ukrán bevándorlók ott tudjanak maradni. Az Európába irányuló migráció többi kibocsátó országából jellemzően a kifejezetten alacsony hozzáadott értékkel bíró munkavállalók érkeznek, Ukrajnából viszont nagyobb arányban jönnek magasabb képzettségű emberek.

Olyat azonban egyik tagállam sem mondhat, hogy engedélyezi a korlátlan bevándorlást, de csak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jöhetnek. Ellenben meg lehet könnyíteni azokat a mechanizmusokat, amelyek azt segítik, hogy egy bizonyos országból – konkrétan Ukrajnából – minél gyorsabban tudjanak bevándorolni és munkát vállalni.

Ez azonban magával hozna olyanokat is, akik nem rendelkeznek magas végzettséggel, és akiknek a munkájára – különösen azokban az országokban, ahol már így is túl sok a bevándorló – nincs szükség. Ez tovább növelné a társadalmi feszültséget, főként azért, mert e bevándorlók integrációja továbbra sem megoldott.

Mit tapasztalnánk ebből Magyarországon?

Magyarországon ennek a migrációs folyamatnak közvetett hatása lenne – a bérversenyre és a nyugdíjrendszerre biztosan negatívan hatna. Az olcsó ukrán munkaerővel ugyanis a magyar munkavállalók nem tudnak versenyezni. Még azoknak a magyar állampolgároknak is veszélybe kerülne az állása, akik nem Magyarországon dolgoznak. Emellett az ukrajnai migrációnak a szociális támogatások rendszerére is súlyos hatása lenne. Szintén nagyon fontos, hogy az

Ukrajna EU-csatlakozása nagymértékben megkönnyítené az ottani szervezett bűnözés beáramlását a többi tagállam területére. Ukrajnában a szervezett bűnözői hálózatok kiterjedése rendkívül nagy. A Global Organized Crime Index legutóbbi adatai szerint Európában a szervezett bűnözésnek egyik leginkább kitett ország Ukrajna.

A vizsgált 44 európai ország közül a 39., csak pár nyugat-balkáni ország van mögöttük. Több olyan ország is megelőzi Ukrajnát a listán, akik már uniós tagjelöltek, ám épp azzal az indokkal nem vették fel őket az Európai Unióba, hogy még nem tettek eleget a szervezet bűnözői hálózatok felszámolása érdekében. Ez egy éles szembenállást mutat a korábban megfogalmazott feltételek és az aktuálpolitikai érdek között. Mindez azért nagyon fontos, mert az ukrajnai migráció nem csak munkavállalókat, hanem szervezett bűnözést is hozna magával az Európai Unióba.