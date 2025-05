Nagyot eshet a magyar dolgozók fizetése, ha az EU vezetése idő előtt felveszi Ukrajnát a közösségbe!

Nem csak a mezőgazdaságunkra lenne katasztrofális hatással, a magyar munkaerőpiacot is felborítaná Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása. Az uniós politikai elit, Ursula von der Leyen és Manfred Weber, a TISZA Pártot is magában foglaló Európai Néppárt elnöke vezetésével azonban láthatóan nagyon szeretné a lehető legrövidebb időn belül – a tervek szerint 2030-ig – felvenni az a háború sújtotta országot. Mindezt a közelmúltban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette, sőt kijelentette, hogy fel kell gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát.