12. 03.
szerda
Hamvaiból támadt fel a forint: úgy kilőtt, hogy már az egész világ a csodájára jár

2025. december 03. 21:41

Évek óta nem volt ennyire erős a magyar deviza.

2025. december 03. 21:41


A dollár-forint kurzusa még az esti órákban is új lokális csúcsra ment, 326,155-nél volt az alja az USD/HUF árfolyamának este 7-kor – számolt be róla a Portfolio.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az érték alacsonyabb, mint a legutóbb szeptember elején beállított 326,70-es szint, ami azt is jelenti, hogy

a forint 2022 februárja óta nem volt ennyire erős a dollár ellenében, mint most.

A lap ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ehhez nem pusztán a forint általános ereje kellett, hanem az is, hogy tovább esett a dollár: az euró ellenében október 20. óta nem látott mélypontján van.

Nyitókép: Pixabay

akitiosz
2025. december 03. 23:23
A forint nem erős deviza- Sőt ritka gyenge. Elértéktelenített gagyi.
luxusbatar
2025. december 03. 21:55
Természetesen ezt is megmagyarázták a szakértők: a piac épp beárazza a várható kormányváltást: értsd: poloska miatt erősödik a forint! Amúgy lett valami olcsóbb a boltokban? Mert 3-4 ft gyengülés esetén mindenki sír....és árat emel. Visszafelé valahogy nem akar menni.
