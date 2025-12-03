Hamvaiból támadt fel a forint: úgy kilőtt, hogy már az egész világ a csodájára jár

Íme a bizonyíték: a magyar gazdaság elmúlt 15 éves teljesítményére nem húzható rá, hogy illúzió vagy plakátszlogen (FOTÓ)
Sebestyén Géza hangsúlyozta, hogy a 2010-es kormányváltással egy teljes gazdaságpolitikai fordulat is jött.
Évek óta nem volt ennyire erős a magyar deviza.
A dollár-forint kurzusa még az esti órákban is új lokális csúcsra ment, 326,155-nél volt az alja az USD/HUF árfolyamának este 7-kor – számolt be róla a Portfolio.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az érték alacsonyabb, mint a legutóbb szeptember elején beállított 326,70-es szint, ami azt is jelenti, hogy
a forint 2022 februárja óta nem volt ennyire erős a dollár ellenében, mint most.
A lap ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ehhez nem pusztán a forint általános ereje kellett, hanem az is, hogy tovább esett a dollár: az euró ellenében október 20. óta nem látott mélypontján van.
