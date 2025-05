Ugorhatna az egymilliós magyar átlagkereset az ukrán vendégmunkásokkal, de nem is ez fájna a leginkább

Ennek egyik oka persze az is lehet, hogy az elöregedő kontinens munkaerejét valamivel pótolni kellene, például kézenfekvő, hogy a nyugati államokban, ahol már most is jelentős részt vendégmunkásokra szorulnak, ott kapóra jöhet néhány millió ukrán dolgozó, akik ráadásul olcsók is. Az Eurostat becslése szerint a jelenleg körülbelül 450 milliós európai népesség olyan ütemben öregszik, hogy 2050-re 405 millió főre csökkenhet az Európai Unió lakossága.

Az elmúlt években az is világossá vált, hogy az illegális migrációval nem kezelhető az Európát sújtó munkaerőhiány, amely még azokra az országokra is jellemző több ágazatban, ahol egyébként magas a munkanélküliség, például Spanyolországban és Görögországban.

A nyugat-európai országok már felszívták a kelet-európai vendégmunkások zömét, amit jól mutat, hogy Romániából több millióan vállalnak munkát az EU valamely tehetősebb tagállamában. Így tehát Nyugat-Európának nagyon is kapóra jönne az ukrán munkaerő, ám a keleti tagállamoknak, így például Magyarországnak nagyon nehéz helyzetet teremtene, ha hirtelen megjelenne több százezer ukrajnai vendégmunkás.