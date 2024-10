Bejelentett Orbán Viktor: így reformálják meg a gazdaságot

A kormányfő szót ejtett a munkáshitelről is, szerinte a diplomások mellett a képzett munkaerő is nagyon fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni jövőre: a diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.

Summa summarum, összegzett a miniszterelnök, három ponton avatkoznak a magyar gazdaságba: megfizethető lakhatás, egymilliós jövedelem és munkáshitel, Demján Sándor-program és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak!

A gazdasági helyzetjelentést és az új program meghirdetését követően természetesen az aktuális politikai helyzet sem maradhatott ki a felszólalásból. Orbán Viktor úgy véli, szerdán mindenki láthatta, hogy Brüsszelben semmi nem változott.

Véleménye szerint felállva kell tapsolni az Európai Parlamentben a brüsszeli vezetőket, amikor erről beszélnek.

Nem adták fel a célt, hogy Magyarországra is ráerőltessék a migránsokat, és Magyarországot is beállítsák a háború kritikátlan támogatói közé.

Orbán Viktor figyelmeztetett: „Amikor Brüsszelben büntetlenséget ígérnek, annak mindig ára van. És azt a brüsszeliták a magyar emberekkel szeretik megfizettetni. A rezsicsökkentés megszüntetése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, a multik kedvező helyzetbe hozása a magyar vállalkozásokkal szemben, a személyi jövedelemadó megemelése, az ingatlanadó bevezetése: ezek mind rajta vannak a brüsszeli elváráslistán a migráció és a háború támogatása mellett.”