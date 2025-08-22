Nem elég a háború, gyilkos aszály is sújtja Ukrajnát

Alaszkából Budapestre? – az Európai Uniónak tanácsos lenne meghallgatnia Orbán Viktort
Bauer Bence (MCC Magyar-Német Intézet) az Exxpress osztrák lapba írt publicisztikát az ukrajnai háborúról zajló tárgyalások állásáról.
Ötödével esett vissza a mezőgazdasági termelés Európa egyik éléskamrájában.
Ukrajnában a hivatalos statisztikai adatok szerint 2025 januárja és júliusa között a mezőgazdasági termelés volumene 18,5 százalékkal maradt el a tavalyi év azonos időszakától – írja a Kárpáti Igaz Szó.
A csökkenés leginkább a növénytermesztést érinti, amelynek mutatója 74,5 százalékra esett vissza,
míg az állattenyésztés jóval stabilabb eredményt mutatott, 95,3 százalékos szinten. A gazdaságok közül a legnagyobb veszteséget a mezőgazdasági vállalkozások szenvedték el, amelyek esetében a termelés 77,7 százalékra zsugorodott, míg a háztáji gazdaságokban 89,7 százalékos szinten maradt.
A legnagyobb visszaesést Hmelnickij (46,3 százalék) és Donyeck (47,8 százalék) megyékben jegyezték fel, ugyanakkor néhány régió pozitív tendenciát mutatott: Zaporizzsja, Kárpátalja és Odessza megyékben sikerült meghaladni a tavalyi szintet. A legjobb eredményt Mikolajiv megye érte el, ahol a mezőgazdasági termelési index 106,7 százalékra nőtt.
