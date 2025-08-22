Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Ukrajna aszály

Nem elég a háború, gyilkos aszály is sújtja Ukrajnát

2025. augusztus 22. 13:48

Ötödével esett vissza a mezőgazdasági termelés Európa egyik éléskamrájában.

2025. augusztus 22. 13:48
null

Ukrajnában a hivatalos statisztikai adatok szerint 2025 januárja és júliusa között a mezőgazdasági termelés volumene 18,5 százalékkal maradt el a tavalyi év azonos időszakától – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A csökkenés leginkább a növénytermesztést érinti, amelynek mutatója 74,5 százalékra esett vissza, 

míg az állattenyésztés jóval stabilabb eredményt mutatott, 95,3 százalékos szinten. A gazdaságok közül a legnagyobb veszteséget a mezőgazdasági vállalkozások szenvedték el, amelyek esetében a termelés 77,7 százalékra zsugorodott, míg a háztáji gazdaságokban 89,7 százalékos szinten maradt.

A legnagyobb visszaesést Hmelnickij (46,3 százalék) és Donyeck (47,8 százalék) megyékben jegyezték fel, ugyanakkor néhány régió pozitív tendenciát mutatott: Zaporizzsja, Kárpátalja és Odessza megyékben sikerült meghaladni a tavalyi szintet. A legjobb eredményt Mikolajiv megye érte el, ahol a mezőgazdasági termelési index 106,7 százalékra nőtt.

Fotó: Shutterstock

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patriota-0
2025. augusztus 22. 15:50
Van Isten!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 22. 15:46
Had sújtsa !
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. augusztus 22. 15:07
Viszály-aszály-muszáj...
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. augusztus 22. 14:43
Nem tudom kiket sajnáljak jobban. Az ukrán gazdákat vagy a monsanto részvényeseket.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!