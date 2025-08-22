Szijjártó Péter: Az ukrán diplomácia hülyének nézi a magyarokat

Szijjártó Péter az Öt YouTube-csatornájának Ring című műsorában beszélgetett Gavra Gáborral.

A külgazdasági és külügyminiszter az Index összefoglalója szerint felidézte: amikor 2023 nyarán a magyar miniszterelnök „békemisszióra” indult, az EU külügyminiszteri tanácsában a szlovák kivételével az összes többi kollégája „próbálta deresre húzni”. Megjegyezte:

most ugyanazok, pont azt a két kifejezést – „tűzszünet” és béketárgyalások” – emlegetik előszeretettel, amelyek használatáért „a legmocskosabb orosz kémeknek” bélyegezték a magyar kormányt.

„Ez nekem hitelesség szempontjából nagyon nehezen jön össze” – fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, mára „a politikai józanság állapotában” nem nyilvánosan „még a legádázabb ellenségeik is” elismerik, hogy beigazolódott a magyar kormány álláspontja, mely szerint „ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása”.

A külgazdasági és külügyminiszter azzal folytatta, hogy nagyon fontos teljesítmény, hogy miközben más európai államok szinte teljesen megszakították a kapcsolatot Moszkvával, Budapest továbbra is tárgyalóképes mind az orosz, mind az amerikai vezetéssel. Szijjártó úgy gondolja, ez „stratégiai erőforrás”, amikor majd Európa új biztonsági rendszerét kialakítják.

Mindenki tudja, hogy Oroszországból érkezett a támadás, tehát amikor megszólalunk ebben az ügyben, akkor nyilvánvalóan elítéljük ezt a támadást”

– szögezte le a tárcavezető arra a felvetésre, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadást négyszer is elítélte, kifejezetten ukrán akciónak nevezve, míg a Munkácsot ért légicsapás esetén csupán „Ukrajnából érkezett hírről” írt.

Kijev már tíz éve súlyos ütést vitt be az ukrán-magyar viszonynak

Az ukrán-magyar kapcsolatok nem a háború kitörésével, hanem jóval hamarabb, 2015-ben, a nyelvtörvény elfogadása után romlottak meg – mutatott rá Szijjártó.

Egyben azt is leszögezte: ebben az ügyben „teljesen tiszta a lelkiismeretem”. Továbbá felidézte, hogy az orosz támadás után „ezt az aktát betettük egy fiókba”, és szerinte csak azért kellett elővenni, mert az ukrán parlament 2022 óta is szavazott meg újabb diszkriminatív jogszabályokat.

A külügyminiszter szerint az ukrán diplomácia rendre „hülyének nézi” a magyarokat. Felidézte, hogy

több kétoldalú találkozón felvetette a kárpátaljai magyarok megnyirbált nyelvi jogainak kérdését, ám ukrán kollégája mindig úgy tett, mintha erről a problémáról akkor hallana először.

Arra várnak, hogy Brüsszel nyomására Magyarország visszakozik

Szijjártó szerint az ukránok arra játszanak, hogy Magyarország nyugati nyomásra feladja álláspontját, és úgy léphetnek rá az uniós integráció útjára, hogy a magyarellenes törvényeket nem kell visszavonniuk.

Pedig Szijjártó amondó, éppen ellenkezőleg kellene történnie: Brüsszelnek az lenne a dolga, hogy nyomást gyakoroljon a kárpátaljai magyarokat is érintő kisebbségi jogok ügyében Kijevre.

Ha az Európai Unió rá tudta venni az ukránokat, hogy csinálják vissza a korrupcióval kapcsolatos jogszabályokat, pont ennyiből állna nekik rávenni őket arra, hogy csinálják vissza a kisebbségi jogokkal kapcsolatos korlátozó intézkedéseket” – fogalmazott.

„Mi nem politikai okokból meg gusztus szerint vásárolunk innen-onnan energiahordozókat”

A magyar kormány 2022-es állásfoglalásában még támogatta Ukrajna uniós tagságát.

Szijjártó ezzel kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba: „Akkor még szó sem volt gyorsítópályáról”, csupán a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről.

A külügyminiszter szerint megfelelő garanciákkal tűzszünet vagy béke esetén Ukrajna biztonsága uniós és NATO-tagság nélkül is biztosítható.

Ugyanakkor „óriás bajnak” tartaná, ha a tárgyalások kudarca esetén az Egyesült Államok kivetné a Trump által belengetett szankciókat az orosz energiahordozókat vásárló országokra. „Mi nem politikai okokból meg gusztus szerint vásárolunk innen-onnan energiahordozókat, hanem az alapján, amit a fizikai lehetőségeink megengednek” – szögezte le.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

